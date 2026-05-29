США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії

Єгор Голівець
Американська сторона назвала атаку безрозсудним вторгненням на територію союзника
Після влучання безпілотника в житловий будинок Вашингтон нагадав про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО

Сполучені Штати засудили вторгнення російського безпілотника на територію Румунії після інциденту в місті Галац, де дрон влучив у житловий будинок. Це стало першою офіційною реакцією США на цей випадок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера.

Американський дипломат наголосив, що Вашингтон підтримує Румунію та розцінює появу російського безпілотника на території країни як неприйнятний інцидент.

«Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», – написав Вітакер у соцмережі Х.

Інцидент стався в ніч проти 29 травня. Російський безпілотник перетнув кордон Румунії та влучив у житловий будинок у місті Галац. Унаслідок удару постраждали люди, а будівля зазнала пошкоджень.

Напередодні румунські військові пояснили, чому не змогли збити безпілотник до його падіння. За словами представників Міноборони Румунії, часу на реагування було недостатньо, а дії військових додатково обмежували чинні юридичні процедури.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що від моменту виявлення дрона до його падіння минуло лише чотири хвилини. Крім того, румунські військові не могли вести вогонь таким чином, щоб створити ризики для повітряного простору сусідніх держав.

У Бухаресті також наголосили, що працюють над змінами до законодавства, які дозволять ефективніше реагувати на подібні інциденти в майбутньому.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває на зв’язку з румунською владою після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац.

