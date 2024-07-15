У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів

Грузія будує курорт для туристів з високим доходом з Європи, Ізраїлю і, навіть, Туреччини

Турецькі готельєри налякані перспективами, адже сусідня Грузія активно розвиває відпочинок по системі «все включено» для багатих туристів. Як пише турецьке видання Turizmguncel, у Туреччині найближчим часом з'явиться конкурент, який хоче перехопити туристів, і зокрема європейців. Причому йдеться саме про клієнтів із високими доходами.

Зокрема йдеться про новий комплекс із п'яти готелів на 1055 номерів у грузинському місті Батумі. Готелі належать Wyndham Grand Batumi Gonio, а гігант готельного бізнесу Aimbridge Hospitality взяв на себе управління об'єктом. У всіх готелях передбачається облашутвати систему All Inclusive.

В інфраструктуру комплексу увійдуть 90 об'єктів, у тому числі 12 ресторанів з цілодобовим харчуванням, 7 басейнів, 3 СПА-центри, великий аквапарк та ін. При цьому готелі будуть орієнтовані на туристів з річним доходом від $500 тис і вище. Заявлено, що там розраховують на туристів з високим доходом з Європи, Ізраїлю, Туреччини та арабських країн.

Нагадаємо, що Туреччина провалює туристичний сезон через рекордні ціни на відпочинок. Країна програє багатьом конкурентам – це насамперед Єгипет, а також Туніс і навіть окремим грецьким островам. Саме туди з курортів Туреччини мігрують і самі громадяни Туреччини, яким на батьківщині уже відпочивати.

До слова, на популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів.