Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу

Дональд Трамп розглядає варіант застосування військової сили проти Ірану, якщо перемовини не принесуть бажаного результату

Адміністрація Дональда Трампа окреслила свою позицію перед початком стратегічних переговорів з Іраном, що мають відбутися в Омані. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, головною метою Вашингтона є підписання договору, який повністю позбавить Тегеран можливості розвивати ядерні технології, пише «Главком».

Попри готовність президента США до діалогу, Лівітт наголосила, що дипломатичний шлях не є єдиним можливим сценарієм. Вона зауважила, що Трамп розглядає варіант застосування військової сили, якщо перемовини не принесуть бажаного результату.

Речниця також нагадала іранській стороні про статус президента як очільника найсильнішої армії світу, що дає йому широкий спектр інструментів впливу, які виходять далеко за межі мирних домовленостей.

Як відомо, перемовини готуються на тлі масштабного військового посилення США на Близькому Сході. Вашингтон перекинув до регіону авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln, а також розмістив винищувачі F-35 та F-15E ближче до потенційних зон бойових дій. Пентагон одночасно розгортає додаткові батареї систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі.

Паралельно супутникові знімки Planet Labs, оприлюднені наприкінці січня, зафіксували відновлювальні роботи на ключових іранських ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані, які були пошкоджені під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні. На будівлях знову з’явилися дахи, що свідчить про перехід від оцінки руйнувань до активної реконструкції. Експерти не виключають, що відновлення може бути прикриттям для внутрішніх робіт і спроб зберегти обладнання або ядерні матеріали. Особливе занепокоєння викликає Натанз — один із головних центрів зі збагачення урану, який вважався ключовим елементом потенційного військового ядерного циклу Ірану.