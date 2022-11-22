Арестович пояснив, про що свідчить звернення Путіна до шаманів

Російські військо уже не можуть дати надію Путіну на перемогу, тому він шукає цю надію деінде

Арестович: «Передчуття кінця розриває психіку і вимагає компенсації»

Серед верхівки російської влади зростає напруга,тому у Кремлі все частіше звертаються до послуг астрологів і шаманів. Російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович зазначає, що російські війська уже не можуть дати надію Путіну на перемогу, тому він шукає цю надію деінде.

«Передчуття кінця розриває психіку і вимагає компенсації. Оскільки військові не можуть дати таку надію, її доводиться шукати серед шаманів, астрологів та окультистів. Посилення таких персонажів, в цілому раціонального типу західної політики або близько західної, означає завжди прихід психологічно-колективного переживання кінця», – пояснив Арестович.

Раніше повідомлялося, що ніби то перед початком війни Путін провів шаманський обряд і в жертву принесли орла та ведмедя.