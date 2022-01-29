Український політик привозив для Путіна шамана з Амазонії – історик

Президент країни-агресорки регулярно спілкується із різноманітними цілителями

Шамани, гадалки, цілителі та астрологи працюють у оточенні Володимира Путіна. Вони перебувають у штаті служби охорони. Про це у ефірі Апостроф TV розповів один із ідеологів російської демократичної опозиції, доктор історичних наук, політолог Валерій Соловей.

Валерій Соловей. Фото: скріншот із відео

«Він із ними спілкується із незапам’ятних часів, якщо мені пам'ять не зраджує, з першої половини нульових років. До речі, один чоловік, який йому дуже допомагав, був громадянином України і жив якраз на території України. Це я знаю. Не буду казати де, цього чоловіка вже немає в живих. Плюс Путін, коли їздить із Шойгу в тайгу, завжди звертається до шаманів», – розказав Соловей.

На думку політолога, шамани ніяк не допомагають президенту країни-агресорки.

«Це самообман. Наскільки я знаю, вони не можуть нічим допомогти. Це колишні профспілкові і партійні активісти радянських часів. Якийсь завгосп, колишній профорг. А зараз вони оголосили себе шаманами. Але справа в тому, що йому задається, ніби допомагає. Це ефект плацебо, така психотерапія», – пояснив Валерій Соловей.

За словами історика, Путін шукає допомоги не лише у тайзі, йому також привозили шамана із Амазонії.

«До речі, доправляв його український політик, який нині перебуває під домашнім арештом», – сказав Соловей, маючи на увазі Віктора Медведчука.

Раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

Крім того, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

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