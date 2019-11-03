Аргентину сколихнув сильний землетрус
Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила
Епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха
У неділю, 3 листопада, на південному заході Аргентини стався землетрус магнітудою 5,7.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха – міста Ла-Ріоха, населення якого становить близько 180 тисяч осіб.
Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила.
Нагадаємо, у середині жовтня на Філіппінах стався потужний смертельний землетрус.
До слова, в Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула 30 людей.
Також повідомлялося, що Україні варто готуватися до потужного землетрусу.