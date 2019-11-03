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    У світі

    Аргентину сколихнув сильний землетрус

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    Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила - Аргентину сколихнув сильний землетрус
    Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила

    Епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха

    У неділю, 3 листопада, на південному заході Аргентини стався землетрус магнітудою 5,7.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха – міста Ла-Ріоха, населення якого становить близько 180 тисяч осіб.

    Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила.

    Нагадаємо, у середині жовтня на Філіппінах стався потужний смертельний землетрус.

    До слова, в Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула 30 людей.

    Також повідомлялося, що Україні варто готуватися до потужного землетрусу.

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