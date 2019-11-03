Аргентину сколихнув сильний землетрус



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Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила

Епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха

У неділю, 3 листопада, на південному заході Аргентини стався землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 86 кілометрів на схід від адміністративного центру провінції Ла-Ріоха – міста Ла-Ріоха, населення якого становить близько 180 тисяч осіб.

Інформація про постраждалих та руйнування наразі не надходила.

Нагадаємо, у середині жовтня на Філіппінах стався потужний смертельний землетрус.

До слова, в Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула 30 людей.

Також повідомлялося, що Україні варто готуватися до потужного землетрусу.