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Папа Римський пояснив своє ставлення до сексу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський пояснив своє ставлення до сексу
Папа Франциск вже не вперше коментує питання сексу
фото з відкритих джерел

Папа Римський заявив, що сексуальне задоволення «слід цінувати»

Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії. Про це пише Guardian. 

За словами Франциска, сексуальне задоволення «слід цінувати», але воно «підривається порнографією». Він додав, що секс без стосунків може породжувати «різні форми залежності».

«Ми повинні захищати любов. Перемога в битві з хіттю може бути справою всього життя», – заявив глава Католицької церкви. 

Видання припускає, що такі заяви – відповідь консервативним критикам, які обурилися книзі 1998 року «Містична пристрасть: духовність і чуттєвість» аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса. Нині він обіймає посаду глави Дикастерії доктрини віри Ватикану. 

Як указує Guardian, ця книга має «відвертий сексуальний зміст». Зокрема, в одному з розділів описувалася різниця між чоловічим і жіночим оргазмом. Уже після призначення на посаду Фернандес сказав, що «точно не писав би цього зараз».

Уже не вперше Папа Франциск коментував питання сексу. Так, в документальному фільмі Disney+ The Pope Answers він сказав, що це «одна з прекрасних речей, які Бог дав людині». Водночас, на його думку, ті, хто використовує порнографію, принижують себе по-людськи.

Видання пише, що у 2022 році Франциск визнав, що священники та черниці також дивляться порно. Тоді він зауважив, що з роликів такого змісту «походить диявол».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

До слова, Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Понтифік включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності»

Теги: Папа Римський секс релігія

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