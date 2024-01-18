Папа Римський пояснив своє ставлення до сексу

Папа Римський заявив, що сексуальне задоволення «слід цінувати»

Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії. Про це пише Guardian.

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За словами Франциска, сексуальне задоволення «слід цінувати», але воно «підривається порнографією». Він додав, що секс без стосунків може породжувати «різні форми залежності».

«Ми повинні захищати любов. Перемога в битві з хіттю може бути справою всього життя», – заявив глава Католицької церкви.

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Видання припускає, що такі заяви – відповідь консервативним критикам, які обурилися книзі 1998 року «Містична пристрасть: духовність і чуттєвість» аргентинського кардинала Віктора Мануеля Фернандеса. Нині він обіймає посаду глави Дикастерії доктрини віри Ватикану.

Як указує Guardian, ця книга має «відвертий сексуальний зміст». Зокрема, в одному з розділів описувалася різниця між чоловічим і жіночим оргазмом. Уже після призначення на посаду Фернандес сказав, що «точно не писав би цього зараз».

Уже не вперше Папа Франциск коментував питання сексу. Так, в документальному фільмі Disney+ The Pope Answers він сказав, що це «одна з прекрасних речей, які Бог дав людині». Водночас, на його думку, ті, хто використовує порнографію, принижують себе по-людськи.

Видання пише, що у 2022 році Франциск визнав, що священники та черниці також дивляться порно. Тоді він зауважив, що з роликів такого змісту «походить диявол».

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

До слова, Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Понтифік включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності»