Астероїд вибухнув у небі над Філіппінами (відео)

Метеорит був вперше помічений всього за вісім годин до того, як він увійшов в атмосферу

Сьогодні, 4 вересня, жителі Філіппін стали свідками рідкісного та захоплюючого видовища – яскравого спалаху астероїда 2024 RW1, який увійшов в атмосферу Землі та згорів у небі. Це небесне тіло було виявлено лише кілька годин тому за допомогою Catalina Sky Survey, що робить його дев'ятим астероїдом в історії людства, поміченим до зіткнення з нашою планетою. Про це повідомляє Daily Mail.

Виявлення астероїда 2024 RW1 до його входу в атмосферу є значним досягненням для астрономів та науковців, які займаються вивченням навколоземних об'єктів.

Це дає можливість краще зрозуміти траєкторії та склад таких астероїдів, а також розробити ефективніші методи їх виявлення та відстеження.

Астероїд 2024 RW1, за попередніми оцінками, мав розмір від 0,8 до 2,1 метра. Він увійшов в атмосферу Землі над Філіппінами о 17:08 UTC, створивши яскравий спалах, який був помітний навіть у денний час.

За словами очевидців, болід залишив за собою довгий слід, який поступово розсіявся у небі.

У небі над Філіппінами яскраво спалахнув астероїд 2024 RW1, відкритий 4 вересня 2024 року.



Це лише дев’ятий астероїд, який людство коли-небудь помічало до удару, виявлений сьогодні вранці за допомогою Catalina Sky Survey pic.twitter.com/ELO70Aldns — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Попри видовищність події, астероїд 2024 RW1 не становив загрози для Землі. Його невеликий розмір гарантував, що він повністю згорить в атмосфері, не досягнувши поверхні планети.

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