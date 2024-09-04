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Астероїд вибухнув у небі над Філіппінами (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Астероїд вибухнув у небі над Філіппінами (відео)
Оозміром астероїд приблизно 1 метр і являється абсолютно нешкідливим
фото з відкритих джерел

Метеорит був вперше помічений всього за вісім годин до того, як він увійшов в атмосферу

Сьогодні, 4 вересня, жителі Філіппін стали свідками рідкісного та захоплюючого видовища – яскравого спалаху астероїда 2024 RW1, який увійшов в атмосферу Землі та згорів у небі. Це небесне тіло було виявлено лише кілька годин тому за допомогою Catalina Sky Survey, що робить його дев'ятим астероїдом в історії людства, поміченим до зіткнення з нашою планетою. Про це повідомляє Daily Mail.

Виявлення астероїда 2024 RW1 до його входу в атмосферу є значним досягненням для астрономів та науковців, які займаються вивченням навколоземних об'єктів.

Це дає можливість краще зрозуміти траєкторії та склад таких астероїдів, а також розробити ефективніші методи їх виявлення та відстеження.

Астероїд 2024 RW1, за попередніми оцінками, мав розмір від 0,8 до 2,1 метра. Він увійшов в атмосферу Землі над Філіппінами о 17:08 UTC, створивши яскравий спалах, який був помітний навіть у денний час.

За словами очевидців, болід залишив за собою довгий слід, який поступово розсіявся у небі.

Попри видовищність події, астероїд 2024 RW1 не становив загрози для Землі. Його невеликий розмір гарантував, що він повністю згорить в атмосфері, не досягнувши поверхні планети. 

Нагадаємо, вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: яскраві фото.

Теги: астероїд Daily Mail Філіппіни

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