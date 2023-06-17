Атака на нафтопровід: РФ назвала кількість збитих «українських дронів»

Безпілотники атакували нафтоперегінну станцію «Дружба»

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 17 червня підрозділами ППО збройних сил РФ у Новозибківському міському окрузі було відбито атаку Збройних сил України на нафтоперегінну станцію «Дружба». Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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«Завдяки професіоналізму наших військових систем ППО знищено три безпілотники літакового типу», – заявив Богомаз.

Раніше російські телеграм-канали повідомили, що у районі нафтопроводу «Дружба» у Брянській області прогриміли вибухи. За непідтвердженою версією, система протиповітряної оборони нібито збила кілька українських безпілотників біля міста Новозибків. Інформації щодо постраждалих немає.

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Нагадаємо, у місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня прогриміли потужні вибухи.