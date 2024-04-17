Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки

На заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М

Аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки

Авіаційний завод ім. Горбунова у Казані сьогодні зранку 17 квітня, атакували безпілотники Головного управління розвідки. На авіазаводі ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Про це повідомили джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом). Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.

Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова (КАПО) – російське авіаційне підприємство. Розташоване у східній частині Казані поблизу аеропорту Борисоглібське. Підприємство виробляє цивільні та військові літаки та тролейбуси, на ньому працюють 5982 особи.

Раніше повідомлялося, що у російській Казані працювала сирена на авіаційному та вертолітному заводах. Працівників авіаційного заводу та НПЗ евакуйовували.

Згодом міноборони країни-агресорки повідомило, що над територією Татарстану знищено український безпілотник.



Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова - це російське авіаційне підприємство, що входить до холдингу КБ Туполєва.

На вказаному заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України.