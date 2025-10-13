Скільки років живуть українці: статистика після пандемії

Глобальне дослідження охопило 204 країни та показало, що середня тривалість життя у світі знову досягла доковідного рівня, тоді як в Україні жінки живуть довше, ніж чоловіки

У 2023 році середня тривалість життя у світі становила 76,3 року для жінок і 71,5 року для чоловіків, свідчать дані Інституту метрик і оцінки здоров’я (IHME). В Україні жінки живуть у середньому 78,5 року, а чоловіки – 66,6 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Інституту метрики та оцінки здоров’я (IHME), опубліковане у науковому журналі The Lancet.

Дослідження також показало, що серцеві хвороби та інсульти знову стали головними причинами смертності після спаду COVID-19.

Науковці проаналізували дані з 204 країн і виявили, що глобальна тривалість життя у 2023 році повернулася до рівня перед пандемією COVID-19. У високорозвинених країнах люди живуть у середньому 83 роки, тоді як у країнах Африки на південь від Сахари цей показник становить лише 62 роки.

В Україні середня тривалість життя жінок сягає 78,5 року, а чоловіків – 66,6 року. Водночас глобальні тенденції показують, що неінфекційні хвороби складають близько двох третин найпоширеніших причин смерті, зокрема серцево-судинні хвороби, інсульти, діабет, хронічні захворювання нирок та хвороби Альцгеймера.

Факторами ризику для розвитку хвороб залишаються підвищений артеріальний тиск, куріння, високий рівень холестерину, діабет, ожиріння, забруднене середовище та низька вага при народженні. Крім того, зростає роль психічного здоров’я: тривожність та депресія стають все більш поширеними.

Для молоді 20–39 років головними причинами смертності у Північній Америці є самогубства, передозування наркотиками та надмірне вживання алкоголю. Серед дітей 5–14 років у світі ключовими ризиками є дефіцит заліза, забруднена вода, антисанітарія та недоїдання.

Нагадаємо, що Дмитро Краснєнков, епігенетик і керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології імені Дмитра Чеботарьова НАМН України, пояснив, що щоденні звички українців мають значний вплив на тривалість життя. За його словами, найшкідливішими є куріння, неправильне харчування та малорухливий спосіб життя. Науковець наголосив, що відмова від цих шкідливих звичок значно зменшує ризики серцево-судинних захворювань та інфарктів і сприяє довголіттю.