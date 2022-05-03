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    Винищувачі Німеччини були підняті в повітря через російський літак

    Російський літак-розвідник здійснив політ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем у бік Німеччини - Винищувачі Німеччини були підняті в повітря через російський літак
    Російський літак-розвідник здійснив політ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем у бік Німеччини
    фото: ndr.de

    У повітря були підняті два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге

    Над німецьким островом Рюгеном був помічений російський військовий літак. Винищувачі Люфтваффе були підняті в повітря. Про це повідомляє NDR.

    «Російський літак-розвідник здійснив політ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем у бік Німеччини. За даними міністерства оборони Німеччини, це насторожило німецькі ВПС», – йдеться у повідомленні.

    Інцидент стався ще в суботу, але повідомили про нього офіційно сьогодні, 3 травня.

    У повітря були підняті два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге. У районі Рюгена в понеділок бундесвер розпочав тижневі навчання.

    Речник Міністерства оборони ФРН назвав ситуацію «рутиною». Порушень міжнародних правил і небезпечної ситуації не було. За словами речника, у рамках захисту повітряного простору країн НАТО, ВПС лише демонстрували свою присутність.

    Нагадаємо, минулого тижня винищувачі НАТО кілька разів піднімалися для перехоплення російських літаків поруч з повітряним простором країн – членів Альянсу.

    Раніше повідомлялося, що російський літак порушив повітряний простір Фінляндії. До слова, Польща оголосила, що готова охороняти повітряний простір Словаччини, коли вона припинить використання літаків МіГ-29, що відкриває шлях для можливої доставки радянських літаків в Україну.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Винищувачі Німеччини були підняті в повітря через російський літак