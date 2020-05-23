Авіакатастрофа в Пакистані: троє пасажирів вижили



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Внаслідок падіння літака в місті Карачі були зруйновані щонайменше п’ять будинків

Кількість загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою

Влада Пакистану повідомила, що під час катастрофи Airbus A320 в місті Карачі загинули щонайменше 76 осіб, троє пасажирів вижили.

Про це повідомляє ARY News.

Кількість загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою.

Загалом на борту літака перебував 91 пасажир і вісім членів екіпажу.

Поки невідомо, скільки людей постраждали на землі: внаслідок падіння літака були зруйновані щонайменше п’ять будинків.

Пошукові роботи тривають. За даними влади, вони можуть тривати до трьох днів.

Головний міністр пакистанської провінції Сінд Мурад Алі розпорядився надати потерпілим житло і всі необхідні речі.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що «шокований і засмучений» трагедією, і пообіцяв негайне розслідування.

Нагадуємо, літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines зазнав катастрофи, виконуючи переліт із Лахора до Карачі.

За попередніми даними, причиною аварії стала несправність одного з двигунів. Точна кількість загиблих і тих, хто вижив, наразі з’ясовується.

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