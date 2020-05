Авіакатастрофа в Пакистані: троє пасажирів вижили

Кількість загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою

Влада Пакистану повідомила, що під час катастрофи Airbus A320 в місті Карачі загинули щонайменше 76 осіб, троє пасажирів вижили.

Про це повідомляє ARY News.

Кількість загиблих може зрости, оскільки доля десятків людей залишається невідомою.

Загалом на борту літака перебував 91 пасажир і вісім членів екіпажу.

Поки невідомо, скільки людей постраждали на землі: внаслідок падіння літака були зруйновані щонайменше п’ять будинків.

Пошукові роботи тривають. За даними влади, вони можуть тривати до трьох днів.

Aise Waqiyat Hotay Rehtay Hain..



Very irresponsible statement by Governor Sindh @ImranIsmailPTI..

Shame on bastards.#PIACrash #plancrash #karachiPlaneCrash pic.twitter.com/WsoPC3vwP6