Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
61-річний сценарист і продюсер мультсеріалу «Сімпсони» йде у президенти США
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ден Гріні став одним із перших кандидатів, які офіційно заявили про участь у президентських виборах США 2028 року

Автор анімаційного серіалу «Сімпсони» Ден Гріні, якому роками приписують «пророцтво» про президентство Дональда Трампа, офіційно оголосив про участь у президентських виборах США 2028 року. Про це пише «Главком» з посиланням на People.

61-річний сценарист і продюсер мультсеріалу заявив, що балотуватиметься як «прогресивний республіканець у традиціях Авраама Лінкольна та Тедді Рузвельта».

Гріні став особливо відомим серед фанатів «Сімпсонів» після епізоду «Барт у майбутнє», який вийшов ще у 2000 році. У серії Ліза Сімпсон стає президенткою США після «президента Трампа» та скаржиться на бюджетну кризу, яку залишила попередня адміністрація. Після реальної перемоги Дональда Трампа у 2016 році багато глядачів почали називати цей сюжет «пророцтвом».

«Сімпсони» – це анімаційне телешоу, прем'єра шоу відбулася в кінці 1989 року, і з того часу воно стало одним із найтриваліших телешоу в історії. Серіал розповідає про повсякденне життя сім'ї Сімпсонів, що складається з батька Гомера, матері Мардж, дітей Барта, Лізи та Меггі, а також їхніх друзів і сусідів у вигаданому місті Спрінгфілд. Серіал швидко став популярним завдяки дотепності, а також здатності поєднувати гумор із гострими соціальними коментарями. Він отримав безліч нагород, включаючи 34 премії «Еммі».

У передвиборчому ролику Гріні з’явився у мантії та перуці чарівника, натякаючи на свою репутацію «пророка». У відео він різко критикує сучасну американську політику.

«Трамп, Венс, мільярдери, кар’єристи та боягузи з обох партій відвернулися від США. Для них це гроші, влада та безпека, але не для вас», – заявив сценарист. Також він додав: «В Америці уряд має працювати на благо всіх. Демократія для всіх, підзвітність для всіх, процвітання для всіх. Ми повинні це відновити».

Гріні жартома назвав себе «самопроголошеним пророком», а потім додав, що має юридичну освіту та навіть склав адвокатський іспит.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Dan Greaney (@dangreaneyusa)

Основою його кампанії стане «відкидання політики відчаю». Серед головних обіцянок – підтримка універсальної медицини, «Нового зеленого курсу» та відновлення демократичних норм у США.

Попри участь у праймеріз від Республіканської партії, сценарист визнав, що раніше «часом голосував за республіканців». Його команда заявляє, що кампанія має об’єднати американців поза межами жорсткого політичного поділу.

Наприкінці своєї заяви Гріні знову згадав свою репутацію автора «пророцтв».

«Щодо того, що буде далі… вам доведеться просто почекати і побачити. Хоча я насправді вже знаю, чим усе закінчиться», – сказав він.

Ще у 2016 році Гріні пояснював, що епізод про «президента Трампа» не був передбаченням. За його словами, це було радше «попередження Америці» про політичну культуру та можливі наслідки шоу-політики.

«Нам потрібно було показати Америку у складному стані. Саме тому ми зробили Трампа президентом до Лізи», – говорив сценарист в одному з інтерв’ю.

Тоді ж він зізнавався, що не вірив у реальну перемогу Трампа на виборах.

Зараз Ден Гріні став одним із перших кандидатів, які офіційно заявили про участь у президентських виборах США 2028 року. Серед можливих фаворитів Республіканської партії також називають віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Раніше «Главком» писав, що за роки існування мультсеріалу в картині було зроблено безліч передбачень, які виявилися напрочуд точними. В одній з останніх серій мультсеріалу «Сімпсони» поховали російського агресора Путіна. Звуть героя, якого важко переплутати з кимось іншим, звати Кірк Ван Хутен. Згідно з сюжетом, він – батько кращого друга одного з головних героїв Барта.

Читайте також:

Теги: Сімпсони вибори у США вибори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий очільник американської розвідки понад двадцять років пропрацював офіцером оперативного підрозділу ЦРУ
Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо
23 травня, 05:05
Американська посолка подала у відставку через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Трампа
Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
22 травня, 06:24
Трамп може стати синонімом корупції
NYT: Трамп монетизує президентство
22 травня, 04:40
Трамп: Я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5 тис. військовослужбовців
Трамп заявив, що збільшить американський контингент у Польщі на 5 тис. військових
22 травня, 00:12
Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін
Україна як елемент глобальних переговорів США і Китаю
13 травня, 11:03
Нафтопереробний завод Motiva Port Arthur у Порт-Артурі у США
Нафтовий ринок відреагував зростанням цін на відмову Трампа від мирної пропозиції Ірану
11 травня, 01:59
Лідер партії «Прогресивна Болгарія» Румен Радев очолив уряд
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом
8 травня, 12:49
Трамп відповідає на питання журналістів відразу після розмови з Путіним
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
29 квiтня, 22:14
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
27 квiтня, 23:56

Соціум

Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua