Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США

Ден Гріні став одним із перших кандидатів, які офіційно заявили про участь у президентських виборах США 2028 року

Автор анімаційного серіалу «Сімпсони» Ден Гріні, якому роками приписують «пророцтво» про президентство Дональда Трампа, офіційно оголосив про участь у президентських виборах США 2028 року. Про це пише «Главком» з посиланням на People.

61-річний сценарист і продюсер мультсеріалу заявив, що балотуватиметься як «прогресивний республіканець у традиціях Авраама Лінкольна та Тедді Рузвельта».

Гріні став особливо відомим серед фанатів «Сімпсонів» після епізоду «Барт у майбутнє», який вийшов ще у 2000 році. У серії Ліза Сімпсон стає президенткою США після «президента Трампа» та скаржиться на бюджетну кризу, яку залишила попередня адміністрація. Після реальної перемоги Дональда Трампа у 2016 році багато глядачів почали називати цей сюжет «пророцтвом».

«Сімпсони» – це анімаційне телешоу, прем'єра шоу відбулася в кінці 1989 року, і з того часу воно стало одним із найтриваліших телешоу в історії. Серіал розповідає про повсякденне життя сім'ї Сімпсонів, що складається з батька Гомера, матері Мардж, дітей Барта, Лізи та Меггі, а також їхніх друзів і сусідів у вигаданому місті Спрінгфілд. Серіал швидко став популярним завдяки дотепності, а також здатності поєднувати гумор із гострими соціальними коментарями. Він отримав безліч нагород, включаючи 34 премії «Еммі».

У передвиборчому ролику Гріні з’явився у мантії та перуці чарівника, натякаючи на свою репутацію «пророка». У відео він різко критикує сучасну американську політику.

«Трамп, Венс, мільярдери, кар’єристи та боягузи з обох партій відвернулися від США. Для них це гроші, влада та безпека, але не для вас», – заявив сценарист. Також він додав: «В Америці уряд має працювати на благо всіх. Демократія для всіх, підзвітність для всіх, процвітання для всіх. Ми повинні це відновити».

Гріні жартома назвав себе «самопроголошеним пророком», а потім додав, що має юридичну освіту та навіть склав адвокатський іспит.

Основою його кампанії стане «відкидання політики відчаю». Серед головних обіцянок – підтримка універсальної медицини, «Нового зеленого курсу» та відновлення демократичних норм у США.

Попри участь у праймеріз від Республіканської партії, сценарист визнав, що раніше «часом голосував за республіканців». Його команда заявляє, що кампанія має об’єднати американців поза межами жорсткого політичного поділу.

Наприкінці своєї заяви Гріні знову згадав свою репутацію автора «пророцтв».

«Щодо того, що буде далі… вам доведеться просто почекати і побачити. Хоча я насправді вже знаю, чим усе закінчиться», – сказав він.

Ще у 2016 році Гріні пояснював, що епізод про «президента Трампа» не був передбаченням. За його словами, це було радше «попередження Америці» про політичну культуру та можливі наслідки шоу-політики.

«Нам потрібно було показати Америку у складному стані. Саме тому ми зробили Трампа президентом до Лізи», – говорив сценарист в одному з інтерв’ю.

Тоді ж він зізнавався, що не вірив у реальну перемогу Трампа на виборах.

Зараз Ден Гріні став одним із перших кандидатів, які офіційно заявили про участь у президентських виборах США 2028 року. Серед можливих фаворитів Республіканської партії також називають віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

Раніше «Главком» писав, що за роки існування мультсеріалу в картині було зроблено безліч передбачень, які виявилися напрочуд точними. В одній з останніх серій мультсеріалу «Сімпсони» поховали російського агресора Путіна. Звуть героя, якого важко переплутати з кимось іншим, звати Кірк Ван Хутен. Згідно з сюжетом, він – батько кращого друга одного з головних героїв Барта.