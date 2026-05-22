Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні

Бріджит Брінк розповіла, як американський лідер фактично кинув напризволяще персонал посольства США в Києві

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що рішення американського президента Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні у березні минулого року поставило під загрозу не лише українців, а й персонал американського посольства в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначила Брінк, призупинення постачань та обміну розвідданими відбулася одразу після суперечки між президентами Володимиром Зеленським та Трампом у Білому домі у лютому 2025 року. Серед зброї, яку надавав Вашингтон, були засоби протиповітряної оборони, які допомагали захищати не тільки українців, а й персонал посольства США від російських дронів і ракет.

«У мене було 1 тис. людей, усі цивільні, на місці. І нас захищали українці, використовуючи американське та інше обладнання», – каже вона.

За словами ексдипломатки, припинення військової допомоги відбулося без попередження. «Коли ми намагалися з’ясувати, чому її зупинили, ми не отримали жодної відповіді», – зауважила Брінк.

Колишня посолка зазначила, що звернулася до Пентагону, Державного департаменту та Білого дому – «всюди, куди тільки могли». «Ми були дуже стурбовані тим, що це означало не лише для українців, а й для нашої власної безпеки», – каже вона.

Брінк наголосила, що їй та її команді довелося тривалий час кулуарно переконувати адміністрацію Трампа розблокувати постачання озброєння. Поставки було відновлено 11 березня 2025 року, проте офіційних пояснень причин заморозки Брінк не отримала. Уже за місяць після інциденту Бріджит Брінк пішла у відставку через незгоду з політикою Трампа щодо України і згодом оголосила про намір балотуватися до Конгресу США від Демократичної партії.

Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

