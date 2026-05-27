Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW

Під загрозою опинилися траса М-06 та західні залізничні маршрути

Аналітики припускають підготовку ударів по ключовому логістичному маршруту України

Росія може використати територію Білорусі для атак дронами по трасі М-06 Київ–Чоп та залізничній інфраструктурі на заході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія може готувати нову кампанію ударів по логістичній інфраструктурі України із використанням території Білорусі.

Йдеться насамперед про трасу М-06 Київ-Чоп, яка є одним із ключових транспортних маршрутів країни, а також про залізничне сполучення на заході України.

За оцінкою експертів, основною метою таких атак може бути порушення логістики та ускладнення перевезення вантажів, техніки й постачання.

Водночас у Білорусі почали поширювати заяви про нібито спроби атак по прикордонній інфраструктурі з боку України. Аналітики припускають, що такі звинувачення можуть використовуватися як інформаційне підґрунтя для майбутніх запусків російських дронів.

Аналітики ISW звертають увагу, що Росія регулярно використовує інформаційні приводи та заяви союзників для обґрунтування нових етапів ескалації війни.

Нагадаємо, 21 травня Росія та Білорусь завершили другий етап спільних ядерних навчань. Під час маневрів білоруські військові відпрацьовували отримання та переміщення спеціальних боєприпасів для комплексів «Іскандер-М», а російська сторона заявляла про доставку ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Після цього аналітики ISW заявили про посилення контролю Кремля над Білоруссю та використання країни як плацдарму для російських військових цілей.