Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Під загрозою опинилися траса М-06 та західні залізничні маршрути
фото: Армія.Inform
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аналітики припускають підготовку ударів по ключовому логістичному маршруту України

Росія може використати територію Білорусі для атак дронами по трасі М-06 Київ–Чоп та залізничній інфраструктурі на заході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія може готувати нову кампанію ударів по логістичній інфраструктурі України із використанням території Білорусі.

Йдеться насамперед про трасу М-06 Київ-Чоп, яка є одним із ключових транспортних маршрутів країни, а також про залізничне сполучення на заході України.

За оцінкою експертів, основною метою таких атак може бути порушення логістики та ускладнення перевезення вантажів, техніки й постачання.

Водночас у Білорусі почали поширювати заяви про нібито спроби атак по прикордонній інфраструктурі з боку України. Аналітики припускають, що такі звинувачення можуть використовуватися як інформаційне підґрунтя для майбутніх запусків російських дронів.

Аналітики ISW звертають увагу, що Росія регулярно використовує інформаційні приводи та заяви союзників для обґрунтування нових етапів ескалації війни.

Нагадаємо, 21 травня Росія та Білорусь завершили другий етап спільних ядерних навчань. Під час маневрів білоруські військові відпрацьовували отримання та переміщення спеціальних боєприпасів для комплексів «Іскандер-М», а російська сторона заявляла про доставку ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

Після цього аналітики ISW заявили про посилення контролю Кремля над Білоруссю та використання країни як плацдарму для російських військових цілей.

Читайте також:

Теги: росія дрон ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи пролунали у російському Дзержинську
У Дзержинську атаковано важливий оборонно-хімічний завод (відео)
30 квiтня, 08:58
Спочатку передбачалося, що Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а вже потім вирушать до Москви
До Путіна на поклон їдемо, а в Україну – зась. Чому посланці Трампа ігнорують Київ
1 травня, 23:37
В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією
Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії
2 травня, 10:56
«Салюти» у Дагестані
У російському Каспійську пролунали дострокові «салюти» перед парадом (відео)
8 травня, 23:24
Каллас: «Є багато питань щодо того, які вимоги ми маємо до Росії, щоб мати стабільну та мирну Європу»
ЄС обговорить перемовини з Росією: названо дату
11 травня, 10:52
Нафта Urals подорожчала до рекордних 94,87 долара за барель
Bloomberg: ціни на російську нафту зросли до максимуму з 2023 року
15 травня, 05:45
В Естонії навпроти Івангорода вивісили банер проти Путіна
Естонія влаштувала гучну акцію проти Путіна на кордоні з РФ
9 травня, 16:57
Кремль переорієнтовує СПГ до Азії, але доходи можуть обвалитися
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
18 травня, 17:59
Владислав Лещенко із Коростеня провів у російському полоні 888 днів
«Досі не можу наїстися». Звільнений з полону боєць розповів, як росіяни морили голодом
25 травня, 18:00

Соціум

Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
Bloomberg: Китай планує об'єднати свої міста в мегарегіони
Bloomberg: Китай планує об'єднати свої міста в мегарегіони
Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ
Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua