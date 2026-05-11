Нафтовий ринок відреагував зростанням цін на відмову Трампа від мирної пропозиції Ірану

Нафтопереробний завод Motiva Port Arthur у Порт-Артурі у США
фото: Bloomberg

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення фактично подовжило період блокування Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для світового експорту енергоносіїв. Вартість нафти марки Brent піднялася на 3,5%, сягнувши $104,80 долара за барель, тоді як нафта West Texas Intermediate наблизилася до позначки у $99. 

За даними Wall Street Journal, Тегеран погоджувався передати частину запасів збагаченого урану третій країні, але категорично відмовився демонтувати свої ядерні об'єкти, хоча офіційні іранські джерела пізніше спростували цю інформацію. Міжнародне енергетичне агентство вже назвало поточну ситуацію найбільшим шоком поставок в історії, оскільки майже повне закриття Ормузької магістралі з лютого перервало стабільні потоки сирої нафти та природного газу. На тлі цих подій прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що війна ще не закінчена, і закликав до остаточного усунення ядерного потенціалу Ірану.

Ситуацію в регіоні ускладнюють нові випадки нападів на судна, зокрема недільна атака безпілотника на вантажний корабель біля берегів Катару та повідомлення ОАЕ і Кувейту про перехоплення ворожих дронів. Генеральний директор Saudi Aramco Амін Насер зазначив, що у разі продовження обмежень у протоці ринок зможе стабілізуватися лише до 2027 року. Попри спроби Саудівської Аравії переспрямувати частину нафти через порти на західному узбережжі та поодинокі успішні виходи танкерів з ОАЕ і Катару, загальний обсяг поставок залишається мізерним порівняно з довоєнним рівнем. На Волл-стріт, зокрема в Goldman Sachs, дедалі більше схиляються до прогнозу, що перебої в судноплавстві триватимуть щонайменше до кінця поточного року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

У той час як обидві держави намагаються знайти шлях до завершення воєнного конфлікту, американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці. 

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

