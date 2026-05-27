Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times

Комісар ЄС закликав відмовитися від дорогої «зброї високої моди»

Європейським країнам варто змінити підхід до виробництва озброєння та активніше відкривати арсенали для підтримки України. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс впевнений, що Європа суттєво відстає від України та Росії у виробництві ракет через надмірну складність і дорожнечу власного озброєння. Про це повідомляє «Главком».

Ставка на «мир через силу»

Посилення української армії стане критично важливим, якщо Захід повернеться до переговорів із Росією. «Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Єдина формула, яка може принести мир, – це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України», – заявив єврокомісар.

Критика оборонної моделі ЄС

Кубілюс різко розкритикував підхід європейської оборонної промисловості. «Європейці виробляють те, що вони називають продукцією «високої моди». Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і її неможливо наростити», – сказав він.

Натомість українські виробники, за його словами, роблять ставку на масове та практичне виробництво. «Українці виробляють те, що ці європейські галузі називають досить хорошою продукцією», – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар вважає, що ЄС має переймати український досвід воєнного часу та переходити до створення дешевших систем, які можна швидко масштабувати.

Український ВПК як модель для Європи

Як приклад він навів українські крилаті ракети «Фламінго». За словами Кубілюса, у 2026 році Україна здатна випустити близько 700 таких ракет. Для порівняння, країни ЄС виробили менш як 300, тоді як Росія – близько 1200.

Кубілюс також заявив, що Україна могла б закуповувати озброєння з арсеналів країн Євросоюзу за рахунок нового кредитного пакета на €90 млрд.

Частину коштів, за його словами, варто спрямувати на закупівлю зброї та подальше розширення виробництва. Окремо єврокомісар звернув увагу на проблему фрагментації європейського оборонного ринку.

Він заявив, що національні уряди надто захищають власних виробників, що стримує конкуренцію та співпрацю між країнами ЄС.

Кубілюс також підтримав створення європейського оборонного гіганта Project Bromo за участі компаній Airbus, Thales та Leonardo. «Для глобальної конкуренції потрібні масштаб і розмір», – підкреслив він.

