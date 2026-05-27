Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
ЄС закликали копіювати український підхід до виробництва зброї
фото: Defense Express
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Комісар ЄС закликав відмовитися від дорогої «зброї високої моди»

Європейським країнам варто змінити підхід до виробництва озброєння та активніше відкривати арсенали для підтримки України. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс впевнений, що Європа суттєво відстає від України та Росії у виробництві ракет через надмірну складність і дорожнечу власного озброєння. Про це повідомляє «Главком».

Ставка на «мир через силу»

Посилення української армії стане критично важливим, якщо Захід повернеться до переговорів із Росією. «Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Єдина формула, яка може принести мир, – це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України», – заявив єврокомісар.

Критика оборонної моделі ЄС

Кубілюс різко розкритикував підхід європейської оборонної промисловості. «Європейці виробляють те, що вони називають продукцією «високої моди». Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і її неможливо наростити», – сказав він.

Натомість українські виробники, за його словами, роблять ставку на масове та практичне виробництво. «Українці виробляють те, що ці європейські галузі називають досить хорошою продукцією», – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар вважає, що ЄС має переймати український досвід воєнного часу та переходити до створення дешевших систем, які можна швидко масштабувати.

Український ВПК як модель для Європи

Як приклад він навів українські крилаті ракети «Фламінго». За словами Кубілюса, у 2026 році Україна здатна випустити близько 700 таких ракет. Для порівняння, країни ЄС виробили менш як 300, тоді як Росія – близько 1200.

Кубілюс також заявив, що Україна могла б закуповувати озброєння з арсеналів країн Євросоюзу за рахунок нового кредитного пакета на €90 млрд.

Частину коштів, за його словами, варто спрямувати на закупівлю зброї та подальше розширення виробництва. Окремо єврокомісар звернув увагу на проблему фрагментації європейського оборонного ринку.

Він заявив, що національні уряди надто захищають власних виробників, що стримує конкуренцію та співпрацю між країнами ЄС.

Кубілюс також підтримав створення європейського оборонного гіганта Project Bromo за участі компаній Airbus, Thales та Leonardo. «Для глобальної конкуренції потрібні масштаб і розмір», – підкреслив він.

До слова, раніше інститут вивчення війни оцінив нову українську керовану авіабомбу, яку нещодавно випробували в Україні. Аналітики вважають, що ця зброя може суттєво посилити удари ЗСУ по російських цілях у тилу та допомогти бити по важливих об’єктах далеко від передової. 

Читайте також:

Теги: Європейський Союз зброя Україна росія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайський мир для України: суверенітет без свободи
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
22 травня, 23:15
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
16 травня, 22:48
Попри оманливу тишу з боку Білорусі, Сили оборони України не втрачають пильності
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
16 травня, 18:58
Глава держави: «Ми маємо справедливо та відчутно відповідати на всі російські удари по наших містах і селах»
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
15 травня, 19:31
Греція підняла з моря дрон
Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя
13 травня, 10:06
У Польщі біля кордону РФ виявили дивний безпілотник з камерою
Польські служби взялися за дрон з російськими написами
9 травня, 14:55
14 країн у Венеції виступили зі спільною заявою на підтримку України
Міжнародні партнери виступили зі спільною заявою на підтримку України під час 61-ї Венеційської бієнале
7 травня, 12:15
Судно під прапором Вануату затонуло під час рейсу до України
Біля берегів Греції затонуло судно, яке йшло до України
6 травня, 19:26
Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба закликав українців завжди мати базовий запас води через загрозу ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури
Росія готує атаки на системи водопостачання: уряд закликав українців зробити запаси
30 квiтня, 16:19

Соціум

Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Автор «Сімпсонів», якому приписують пророцтво про Трампа, зібрався у президенти США
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Спека б’є рекорди у Європі: якою буде погода в Україні
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
Європа програла Україні та РФ у виробництві ракет – Financial Times
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія націлилася на головну трасу між Києвом та Заходом України – ISW
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua