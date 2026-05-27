Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Південна Корея отримала «зелене світло» США на атомні субмарини
Південна Корея взялася за створення власного атомного флоту
фото: navytimes.com (ілюстративне)
Перший атомний підводний човен Південна Корея планує спустити у 2030-х роках

Південна Корея працює над створенням власних атомних ударних підводних човнів на низькозбагаченому урані, які, за словами міністра оборони Ан Гю Бака, мають стати ключовим елементом стримування КНДР. Першу таку субмарину в Сеулі планують спустити на воду в середині 2030-х років. Про це повідомляє «Главком»

За його словами, перший такий підводний човен планують спустити на воду в середині 2030-х років, а ввести в експлуатацію – у другій половині десятиліття або пізніше.

«Ми працюватимемо над запуском першого атомного підводного човна в середині 2030-х років і продовжимо розробку, щоб він увійшов в експлуатацію в другій половині 2030-х років або пізніше», – сказав глава Міноборони.

Проєкт отримав назву Jang Bogo N. Він передбачає розробку та будівництво атомних субмарин безпосередньо на території Південної Кореї.

Міністр зазначив, що атомні підводні човни мають стати важливим інструментом протидії ядерним та ракетним загрозам з боку Північної Кореї.

«Очікується, що атомні підводні човни відіграватимуть ключову роль у протидії ядерним і ракетним загрозам Північної Кореї завдяки здатності тривалий час залишатися під водою та високій мобільності», – наголосив Ан Гю Бак.

У Міністерстві оборони Південної Кореї пояснили, що літера «N» у назві проєкту символізує «наступне покоління», «атомну енергію» та «неотехнології». Планується, що нові субмарини працюватимуть на низькозбагаченому урані з рівнем збагачення до 20%.

Водночас Південна Корея обмежена двосторонньою угодою зі США, яка забороняє використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Попри це, Вашингтон погодився підтримати створення атомних ударних підводних човнів для Сеула. США також пообіцяли співпрацю у питанні постачання ядерного палива для програми. Як зазначається, після американської підтримки Південна Корея вирішила пришвидшити реалізацію проєкту.

До слова, 26 травня Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності у бік акваторії біля свого західного узбережжя. Це стало першим відомим ракетним випробуванням КНДР із квітня, коли Пхеньян також запускав ракети малої дальності та заявляв про використання касетних засобів ураження. На тлі нових запусків у Сеулі закликали Північну Корею повернутися до діалогу та підтримати зусилля зі зниження напруженості на Корейському півострові.

