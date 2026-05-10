Катар включився у переговори між США та Іраном. Axios про закриту зустріч в Маямі

У Маямі пройшли закриті переговори США і Катару щодо Ірану

Катар став одним із ключових посередників між Вашингтоном і Тегераном

Державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф провели зустріч у Маямі з прем’єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Про це повідомляє Axios із посиланням на два обізнані джерела, передає «Главком».

За даними видання, сторони обговорювали можливу угоду щодо припинення війни між США та Іраном, а також підготовку меморандуму про взаєморозуміння, який має стати основою для подальших переговорів.

Axios пише, що Вашингтон і Тегеран зараз ведуть переговори щодо короткого документа про припинення війни. США все ще чекають фінальної відповіді Ірану.

За інформацією джерел, офіційним посередником на старті переговорів був Пакистан, однак Катар останніми днями активно працює «за лаштунками».

Американські чиновники вважають катарську сторону «особливо ефективною» у контактах з Іраном.

Джерела видання зазначають, що до переговорного процесу також залучені Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія.

Зустріч фактично підтвердив і держсекретар США Марко Рубіо, але не повідомив деталей.

«Зустрівся з прем'єр-міністром Катару та міністром закордонних справ Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, щоб обговорити підтримку США обороноздатності Катару. Наше партнерство важливе для стримування загроз та сприяння стабільності на Близькому Сході», – написав Рубіо у соцмережі X.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції пригрозив ударами по американських військових базах і кораблях у регіоні у разі атак на іранські судна