Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини

Речниця НАТО: «Ми впевнені у своїх силах»

Північноатлантичний альянс зберігає спокій на тлі рішення Вашингтона вивести 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Речниця НАТО Еллісон Гарт наголосила, що цей крок є частиною глобальної трансформації Альянсу, де європейські союзники беруть на себе роль ключового оборонного щита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еллісон Гарт.

«Ми співпрацюємо зі США, щоб з’ясувати подробиці їхнього рішення», – йдеться у дописі.

За словами речниці НАТО, ця зміна підкреслює необхідність для Європи збільшувати інвестиції в оборону і брати на себе більшу відповідальність за спільну безпеку Альянсу. І в цьому напрямку вже є прогрес, оскільки на торішньому саміті Альянсу у Гаазі союзники домовились виділяти 5% ВВП на оборону.

«Ми впевнені у своїй здатності забезпечувати стримування та оборону з огляду на перехід до сильнішої Європи у межах сильнішого НАТО», – заявила речниця.

Нагадаємо, Пентагон офіційно оголосив про плани виведення 5 тис. військовослужбовців із території Німеччини. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи це рішення, наголосив, що такий крок був очікуваним, а європейські країни мають прискорити зміцнення власної обороноздатності.

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.