Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини

glavcom.ua
Зміна підкреслює необхідність для Європи збільшувати інвестиції в оборону
Речниця НАТО: «Ми впевнені у своїх силах»

Північноатлантичний альянс зберігає спокій на тлі рішення Вашингтона вивести 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Речниця НАТО Еллісон Гарт наголосила, що цей крок є частиною глобальної трансформації Альянсу, де європейські союзники беруть на себе роль ключового оборонного щита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еллісон Гарт.

«Ми співпрацюємо зі США, щоб з’ясувати подробиці їхнього рішення», – йдеться у дописі.

За словами речниці НАТО, ця зміна підкреслює необхідність для Європи збільшувати інвестиції в оборону і брати на себе більшу відповідальність за спільну безпеку Альянсу. І в цьому напрямку вже є прогрес, оскільки на торішньому саміті Альянсу у Гаазі союзники домовились виділяти 5% ВВП на оборону.

«Ми впевнені у своїй здатності забезпечувати стримування та оборону з огляду на перехід до сильнішої Європи у межах сильнішого НАТО», – заявила речниця.

Нагадаємо, Пентагон офіційно оголосив про плани виведення 5 тис. військовослужбовців із території Німеччини. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи це рішення, наголосив, що такий крок був очікуваним, а європейські країни мають прискорити зміцнення власної обороноздатності.

Як відомо, Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, передає «Главком».

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.

Читайте також:

Читайте також

В угрупованні військ «Курськ» заявили, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка на Сумщині немає
ЗСУ спростували черговий фейк РФ про «успіхи» на Сумщині
Вчора, 13:37
Аль Пачіно показався перед камерами напередодні свого дня народження
Аль Пачіно з’явився на публіці напередодні свого 86-річчя: як виглядає зірка «Хрещеного батька» (фото)
27 квiтня, 13:41
Глибокий розкол між різними верствами населення викликає острах, зазначає блогерка
Українка назвала головний мінус життя у США, який не показують у серіалах
25 квiтня, 16:15
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
20 квiтня, 00:28
Американські військові розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
13 квiтня, 02:25
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
Президент висловив вдячність усім, хто працює заради обмінів
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
11 квiтня, 20:52
Раніше Трамп у своєму зверненні заявив, що збройні сили Ірану, оборонна промисловість і політичне керівництво «повністю знищені» після місяця інтенсивних ударів
Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях
3 квiтня, 12:36
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал
3 квiтня, 03:31

Політика

Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців
Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців
Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини
Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ
Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
