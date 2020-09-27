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    У світі

    Вірменія оголосила в країні воєнний стан і загальну мобілізацію

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    <span>Прем&rsquo;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян</span> - Вірменія оголосила в країні воєнний стан і загальну мобілізацію
    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

    Уряд закликав усіх військовозобов’язаних з’явитися в територіальні військкомати

    Уряд Вірменії оголосив у країні воєнний стан і загальну мобілізацію. Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр Нікол Пашинян.

    «Рішенням уряду в Республіці Вірменія оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Рішення набуде чинності з моменту публікації. Особовий склад, приписаний до військ, закликаю з’явитися в територіальні військкомати. Заради Батьківщини, заради перемоги», – йдеться в повідомленні.

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    Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився вранці 27 вересня. Міноборони Азербайджану оголосило про повномасштабну контрнаступальну військову операцію в Нагірному Карабасі. За інформацією відомства, були знищені 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів «Оса» підрозділів протиповітряної оборони Вірменії. Відомство також підтвердило, що бойовий вертоліт ВПС Азербайджану був збитий в Тертерському напрямку, всі члени екіпажу живі.

    Прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменські сили збили в Нагірному Карабасі два вертольоти і три безпілотні літальні апарати ЗС Азербайджану. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бойові літаки ВПС Азербайджану почали атаку в напрямку Карабаху.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Як повідомлялося, спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    Азербайджан військові Вірменія воєнний стан мобілізація кордон Нікол Пашинян
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