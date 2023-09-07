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У французьких виробників істерика через курятину з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У французьких виробників істерика через курятину з України
Експортована з України курятина суттєво дешева за місцеву французьку
фото з відкритих джерел

Виробники курятини у Франції нарікають, що не можуть конкурувати з українськими постачальниками 

Французькі птахівники протестують проти імпорту курятини з України та називають ситуацію, що склалася, недобросовісною конкуренцією. Вони вимагають від Єврокомісії захистити їх від «напливу дешевих курей» та врятувати від руйнування. Про це у інтерв'ю Le Figaro заявив голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячого м'яса Anvol Жан-Мішель Шеффер.

5 червня Європейська комісія ухвалила рішення: вона продовжила безмитне ввезення української курятини. Мета була – допомогти  Україні. У результаті відбулося «вибухове зростання пропозиції на ринку». Через це французькі птахівники переживають це як «ситуацію недобросовісної конкуренції», каже голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячого м'яса Anvol. Жан-Мішель Шеффер. 

«Відбулося подвоєння і навіть потроєння українського експорту курячого м'яса до країн Європейського союзу. Ми всі в різних країнах ЄС переживаємо одну й ту саму ситуацію: навала українських курей дестабілізує ринок. У Європі птахівництво – це, як правило, сімейний бізнес. Кожна зайнята у ньому родинна фірма вирощує в середньому 40-50 тисяч курей, а з нами конкурують українські підприємства, де вирощуються в середньому 1 мільйон 800 тисяч курей – і, підкреслю, це в середньому, тобто ми з нашими українськими конкурентами просто у різних вагових категоріях, у нас із українцями різні моделі бізнесу», – пояснив  Жан-Мішель Шеффер. 

З його словами, Європа встановила з літа минулого року нульові мита на українську курятину та яйця. «Тож ми вже втратили один рік. Причому протягом цього року український експорт не зменшувався, навпаки, ми побачили його подвоєння та потроєння. У перші дні війни у нас на ринок надходило десять тисяч тонн української курятини на місяць. А тепер надходять 20 тисяч. Це справжній вибух, вибухове зростання. І всюди наші колеги перебувають у ситуації руйнування бізнесу: німці, голландці, поляки. Ми всі в одній ситуації, тому що ми самі в ЄС вибрали єдиний ринок, а прихід на нього українського виробника одразу дестабілізував колишній стан балансу по всьому Євросоюзу», – бідкається голова Міжпрофесійної асоціації постачальників курячого м'яса Anvol

Як пише Le Figaro вже на даний момент категорія м'яса, що найбільш імпортується в Європі, – це курятина. А все це все більше і більше занурює у скрутну ситуацію французький сектор виробників курятини.

«Українська курка перемагає, бо маємо різні умови виробництва та різну собівартість. Якщо ми візьмемо ціну, яку треба заплатити, щоб зробити кілограм білого курячого м'яса у Євросоюзі, то це буде 4,80 євро. А в Україні собівартість того ж кілограма буде 2,40 євро», – підрахував Жан-Мішель Шеффер.

За його словами, виробники курятини вимагають від Європейської Комісії захистити від напливу дешевих курей. А також, на думку  Шеффера потрібно, щоб споживач мав повну інформацію про курку, яку він купує та прозорість продажів.

Нагадаємо, уряд Франції засудив російські атаки по зерновій інфаструктурі України в Одеській області. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Франції.

Такими ударами РФ продовжує свій шантаж глобальної продовольчої безпеки, що позначається систематичним знищенням транзитних і складських потужностей в Україні, перешкодами для експорту зерна та призупиненням Чорноморської зернової ініціативи.

Також в МЗС підкреслили, що Франція вживатиме заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку РФ активно намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю.

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Теги: шантаж Україна ринок Франція бізнес імпорт Європа експорт

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