Росія на 12 років ув'язнила балерину із США за донат ЗСУ

На початку війни Ксенія Кареліна перевела до українського фонду Razom for Ukraine близько $50 зі свого американського рахунку

У Росії суд ув'язнив 33-річну балерину Ксенію Кареліну до 12 років за «держзраду». Її звинувачено у переказі $50 українському фонду Razom for Ukraine зі свого американського рахунку. Про це пише видання Bild.

Як зазначається, балерина із США Ксенія Кареліна, яка є уродженкою Свердловської області Росії, сяде в тюрму на 12 років за статтею «держзрада» за те, що вона перевела до українського фонду Razom for Ukraine близько $50 зі свого американського рахунку. У лютому 2024 року її затримали у Єкатеринбурзі.

«Після початку війни в Україні вона перевела до українського фонду Razom for Ukraine близько 50 доларів зі свого американського рахунку. У лютому 2024 року її затримали у Єкатеринбурзі, куди вона приїхала до родичів. Дівчину звинуватили у держзраді. Справу розглядали у закритому режимі», – пише видання.

Нагадаємо, слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ стверджує, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься.

Юлія Навальна, зокрема, оприлюднила фото документа про відмову у порушенні кримінальної справи. За її словами, вона отримала постанову Слідкому РФ про відмову розслідувати смерть Навального лише через пів року після його смерті.

У постанові йдеться про те, що смерть Навального «не носить кримінального характеру», а нібито є наслідком «комбінованого захворювання» і настала в результаті аритмії.