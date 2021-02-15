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    Президент Байден зворушливо привітав дружину (фото)

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    Президент США Джо Байден зворушливо привітав дружину - Президент Байден зворушливо привітав дружину (фото)
    Президент США Джо Байден зворушливо привітав дружину

    Байден опублікува фотографію з дружиною

    Президент США Джо Байден зворушливо привітав дружину Джилл з днем закоханих.

    Привітання Байден опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «Любов всього мого життя і життя моєї любові. З Днем святого Валентина, Джиллі», – написав Байден.

    Він також опублікував фотографію з дружиною.

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    Раніше стало відомо, що до дня святого Валентина поблизу Офісу президента на вулиці Банковій зʼявився «будинок кохання». Будинок знаходиться на місці демонтованої нещодавно ковзанки.

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    Теги: США Джозеф Байден президент Джилл Байден
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