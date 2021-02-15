Президент Байден зворушливо привітав дружину (фото)
Президент США Джо Байден зворушливо привітав дружину
Байден опублікува фотографію з дружиною
Президент США Джо Байден зворушливо привітав дружину Джилл з днем закоханих.
Привітання Байден опублікував на своїй сторінці в Facebook.
«Любов всього мого життя і життя моєї любові. З Днем святого Валентина, Джиллі», – написав Байден.
Він також опублікував фотографію з дружиною.
Раніше стало відомо, що до дня святого Валентина поблизу Офісу президента на вулиці Банковій зʼявився «будинок кохання». Будинок знаходиться на місці демонтованої нещодавно ковзанки.