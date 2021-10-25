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    Чим Зеленський може зайнятися після президентства? Відповідає зірка «Кварталу 95»

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    Пікалов знайомий з чинним главою держави вже кілька десятиліть - Чим Зеленський може зайнятися після президентства? Відповідає зірка «Кварталу 95»
    Пікалов знайомий з чинним главою держави вже кілька десятиліть
    фото: Ельдар Сарахман/УП

    На думку колишнього колеги, Володимир Зеленський «переріс» «Квартал»

    Володимир Зеленський навряд повернеться у «Квартал» після президентства, оскільки вже «переріс» цей етап своєї біографії. Про це в інтерв’ю «УП» розповів один із ключових акторів студії «Квартал 95», художній керівник «Жіночого кварталу» Олександр Пікалов, який знає Володимира Зеленського та його дружину ще зі шкільних років.

    «Якщо говорити про якесь повернення: я не бачу його шляху назад у «Квартал». Він переріс «Квартал». Він мудріший, сильніший. Може, зняти якесь кіно, може, книга. Але він переріс «Квартал» на 100 голів. Не думаю, що він повернеться», – зазначив актор та шоумен.

    Також друг Зеленського розповів, яким чином, на його думку, президентство змінило характер чинного голови держави. Артист вважає, що посада зробила Зеленського більш стриманим та поміркованим.

    «Я бачу, що він дуже змінився, він розуміє, він по-іншому спілкується, він аналізує, він рідше вибухає, бо на творчій стезі він дуже частенько – ух!», – пояснив Пікалов.

    Нагадаємо, раніше Зеленський назвав «хайпом» звинувачення ведучої «UA: Перший» у тиску з Банкової.

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    Теги: Володимир Зеленський актор Квартал 95
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    Чим Зеленський може зайнятися після президентства? Відповідає зірка «Кварталу 95»