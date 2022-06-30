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    Соціум

    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву

    Син Дмитра Шкребця був матросом на крейсері&nbsp;&laquo;Москва&raquo; - Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Син Дмитра Шкребця був матросом на крейсері «Москва»

    У вбитого горем Шкребця великі претензії до Росії та Путіна, але своєю ціллю він називає... українців

    Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса-строковика Дмитро Шкребець обурюється, що російська влада намагається закрити йому рот. Водночас навіть після смерті сина ставлення до війни у чоловіка не змінилося. Про це чоловік пише у своєму Telegram-каналі.

    Шкребець називає Путіна брехуном та обіцяє «добратися до нього», не добирає слів і щодо представників військового керівництва Росії. Чоловік також обурюється, що його сторінку у російській соцмережі «Вконтакте» заблокували.

    Поміж істеричними постами з образами на адресу російських чиновників, Шкребець «не забуває» і про українців.

    «Мій син загинув, я будь-кому із вас зламаю шию. Але я не відчуваю ненависті до українців, ви тепер – просто моя ціль», – написав він, проілюструвавши допис фотографією снайпера.

    Згодом допис зник з Telegram-каналу Шкребця.

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    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву
    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву

    Як відомо, російське військове керівництво та ЗМІ продовжують замовчувати кількість загиблих на крейсері «Москва», який українські Збройні сили потопили ще 13 квітня. Корабель уразили ракетами «Нептун». Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних «відписок» військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про «Москву» і почав публікувати інформацію у соцмережах. Згодом він повідомив, що його ноутбук забрали на «експертизу» російські силовики.

    Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

    У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

    Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна окупація флот #stoprussia
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    Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву