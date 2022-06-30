Батько моряка, який зник на крейсері «Москва», зробив дивну заяву

У вбитого горем Шкребця великі претензії до Росії та Путіна, але своєю ціллю він називає... українців

Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса-строковика Дмитро Шкребець обурюється, що російська влада намагається закрити йому рот. Водночас навіть після смерті сина ставлення до війни у чоловіка не змінилося. Про це чоловік пише у своєму Telegram-каналі.

Шкребець називає Путіна брехуном та обіцяє «добратися до нього», не добирає слів і щодо представників військового керівництва Росії. Чоловік також обурюється, що його сторінку у російській соцмережі «Вконтакте» заблокували.

Поміж істеричними постами з образами на адресу російських чиновників, Шкребець «не забуває» і про українців.

«Мій син загинув, я будь-кому із вас зламаю шию. Але я не відчуваю ненависті до українців, ви тепер – просто моя ціль», – написав він, проілюструвавши допис фотографією снайпера.

Згодом допис зник з Telegram-каналу Шкребця.

Як відомо, російське військове керівництво та ЗМІ продовжують замовчувати кількість загиблих на крейсері «Москва», який українські Збройні сили потопили ще 13 квітня. Корабель уразили ракетами «Нептун». Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних «відписок» військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про «Москву» і почав публікувати інформацію у соцмережах. Згодом він повідомив, що його ноутбук забрали на «експертизу» російські силовики.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

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