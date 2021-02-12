Адвокати Трампа розпочали захист 45-го президента США в Сенаті

Захист Трампа має 16 годин, щоб викласти свої аргументи

Адвокати Дональда Трампа 12 лютого розпочали захист колишнього президента в Сенаті у справі про імпічмент. Вони наполягають, що звинувачення проти Трампа мають бути відхилені як «явно неконституційна» помста демократів.

Захист Трампа має 16 годин, щоб викласти свої аргументи. У разі якщо адвокати впораються раніше, голосування в Сенаті може відбутися вже 13 лютого.

Раніше цього тижня демократи з Палати представників, які виступають у ролі прокурорів, закінчили виклад звинувачень проти Трампа, закликаючи сенаторів засудити його за підбурювання до атаки на будівлю Капітолію 6 січня.

45-го президента США Дональда Трампа звинувачують у тому, що він не виконав своїх обов’язків головнокомандувача і не захистив Капітолій, а натомість підбурював натовп неправдивими заявами про підтасування виборів.

Для засудження колишнього президента демократи Сенату потребують щонайменше 17 голосів республіканців, щоб досягти більшості у дві третини, необхідної для визнання Трампа винним у «підбурюванні до повстання». Таке число потрібне, якщо всі 100 сенаторів візьмуть участь у голосуванні.

Деякі політичні аналітики припускають, що є сенатори-республіканці, які можуть пропустити голосування, створюючи ситуацію, коли демократам Сенату потрібна буде підтримка менш як 17 республіканців.

Наразі лише кілька республіканців висловили готовність засудити Трампа, який досі популярний серед рядових членів їхньої партії. Засудження може призвести до голосування за заборону Трампу знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.

Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів.

Джерело: Радіо Свобода