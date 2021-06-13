Порошенко розповів сенсаційні деталі боїв за Маріуполь (відео)

Порошенко про бої за Маріуполь: ми дали зрозуміти росіянам, що їх поховають, якщо вони продовжать наступ

Після наказу Порошенка на контрнаступ у червні 2014 року українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу

Після звільнення Маріуполя 13 червня 2014 року російсько-терористичні війська намагалися повернути місто під контроль. Вирішальними для долі Маріуполя були кілька днів на початку вересня 2014 року. Про це розповіли учасники тих подій у документальному фільмі Тетяни Чорновол та Юрія Руденка «Оборона Маріуполя».

«В бій були кинуті всі ресурси. Від особистої охорони президента і підрозділів спецназу Управління державної охорони, до підрозділів Нацгвардії, які стояли на охороні атомних електростанцій», – розповів п’ятий президент Петро Порошенко.

Після наказу Порошенка на контрнаступ у червні 2014 року українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу, і сценарій «Русской весни« провалився. Тоді Росія розпочала відкрите вторгнення в Україну.

На територію України увійшли вісім батальйонних-тактичних груп збройних сил Російської Федерації. Загальна чисельність цих сил склала близько чотирьох тисяч солдатів. Російські війська розгорнули наступ в бік Сєвєродонецька, Тореза та Маріуполя.

Обороняти Приазов’я було фактично нічим, а підрозділи, які були розташовані в районі Маріуполя, не мали достатньої кількості важкого озброєння. Зважаючи на ситуацію, Генштаб України прийняв нестандартне рішення, яке в результаті виявилось правильним – провести силами десантників рейд углиб території.

«Рейдові дії своєю метою мали демонстрацію і створення уявлення у противника про існування угрупування наших військ на глибині континентальної частини. В таких умовах будь-який розвиток наступу вздовж морського узбережжя з відкритим континентальним флангом втрачав будь-яку перспективу», – згадує генерал-лейтенант, Герой України, народний депутат Михайло Забродський, який тоді був командиром 95-ї бригади.

Для рейдових дій були сформовані чотири тактичні групи – по дві від 95-ї і 79-ї бригад з 10 -15 бронетранспортерами, десантом та підтримкою артилерії.

Тактика була простою, але дієвою. Зустрічаючи позиції терористів, десантники наводили на них артилерію, а потім атакували з двох боків, не затримуючись довго на одному місці. Просуваючись з безперервними боями, рейдові групи пройшли досить складним і заплутаним маршрутом. Бої з терористами та російськими військами відбулись поблизу Вугледара, Володимирівки, Благодатного, Новотроїцького, Оленівки, Миколаївки та Докучаєвська.

Вже наступного дня штурмові загони вирушили в бік Маріуполя, демонструючи як терористам, так і своїм громадянам, що за місто Маріуполь держава Україна буде битися.

Завдяки ефективній взаємодії десантників і артилерії противнику було завдано великої шкоди.

«Наша арта була додатковим аргументом до десантників, які проводили рейд для того, щоб росіяни зрозуміли – їх поховають, якщо вони продовжать танковий рух на Маріуполь. Ми – я вперше це кажу – їх там чекали», – зазначив Порошенко.

Успіх операції дозволив стримати наступ на Маріуполь та додав козирів в руки українських перемовників в Мінську. До Маріуполя російська армія не дійшла 5 кілометрів.

Як відомо, рівно сім років тому, 13 червня, українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь.