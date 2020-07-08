Байден відреагував на рішення Трампа вийти зі складу ВООЗ



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Байден відреагував на рішення Трампа вийти зі складу ВООЗ

Байден пообіцяв у перший день свого президентства повернути США в ВООЗ

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з’їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, заявив про намір відновити членство США у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Відповідну заяву Байден опублікував у вівторок в своєму Twitter.

«Американці знаходяться у більшій безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні світової охорони здоров’я. У перший день свого президентства я поверну (США) в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій сцені«, — вказав Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Раніше у вівторок сенатор-демократ Роберт Менендес (від штату Нью-Джерсі) повідомив в Twitter, що Конгрес США отримав повідомлення від президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати офіційно вийшли з ВООЗ.

Нагадаємо, наприкінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям.