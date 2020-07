Байден відреагував на рішення Трампа вийти зі складу ВООЗ

Байден пообіцяв у перший день свого президентства повернути США в ВООЗ

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, який заручився достатньою підтримкою делегатів майбутнього з’їзду Демократичної партії для висунення кандидатом на виборах глави держави в листопаді, заявив про намір відновити членство США у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Відповідну заяву Байден опублікував у вівторок в своєму Twitter.

«Американці знаходяться у більшій безпеці, коли Америка бере участь у зміцненні світової охорони здоров’я. У перший день свого президентства я поверну (США) в ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій сцені«, — вказав Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB