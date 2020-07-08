Конгрес США пропонує виділити на військову допомогу Україні $275 млн



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У Палаті представників Конгресу США запропонували збільшити розмір військової допомоги Україні

Збільшену суму пропонується направити на підготовку особового складу, надання озброєнь, логістичну підтримку і підтримку в розвідувальній сфері українських військових

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує в 2021 фінансовому році (починається в країні з 1 жовтня) виділити на військову допомогу Україні 275 млн доларів.

Про це йдеться в опублікованому комітетом у вівторок проекті військового бюджету.

«275 млн доларів для Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні — на 25 млн доларів більше, ніж вимагалось», — йдеться в прес-релізі до документу.

Збільшену суму пропонується направити на підготовку особового складу, надання озброєнь, логістичну підтримку і підтримку в розвідувальній сфері українських військових.

При цьому 50 мільйонів доларів планують виділити на закупівлю «протитанкових озброєнь, групових озброєнь і боєприпасів, гранатометів і боєприпасів, стрілецької зброї та боєприпасів, а також протиартилерійських радарів».

Законопроекту ще належить пройти складний процес затвердження і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу. Тільки потім він надійде на підпис главі держави.

В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів «на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України».

При цьому Україна характеризується як «ключовий партнер» США «на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією».

Як повідомлялося, у червні до України надійшла партія ракет до протитанкових комплексів «Джавелін» та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.

Також нагадаємо, що з 2014 року США надали Україні понад $1,6 млрд допомоги в галузі безпеки.

Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.