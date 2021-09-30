Путін навмисне кашляв під час зустрічі з Трампом, щоб злякати його мікробами – ЗМІ

Під час зустрічі з Трампом російський лідер багато кашляв

Скандальну версію висунула колишня прессекретарка Трампа, пославшись на його радницю

Під час зустрічі американського президента Дональда Трампа із російським колегою Володимиром Путіним у 2019 році, останній показово кашляв, знаючи, що президент США побоюється мікробів.Таке припущення ексрадниці Трампа з питань Росії Фіони Хілл навела у своїй книзі колишня прессекретарка Трампа Стефані Грішем.

Цитату з книги Грішем «Зараз я відповім на ваші питання: Що я бачила в Білому домі Трампа», яка вийде 5 жовтня, наводить видання Washington Post.

«Путін також, здавалося, непомірно кашляв і прочищав горло протягом усієї зустрічі. Ексрадник колишнього президента США по Росії Фіона Хілл у розмові з Грішем припустила, що він, можливо, намагався спровокувати відому боязнь мікробів Трампа», – ідеться у книзі.

Скандальну версію Грішем щодо кашлю російського лідера вже прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який назвав її «повною нісенітницею».

Зазначимо, що Грішем обіймала посаду прессекретаря під час президентської кампанії Трампа у 2015 році, а після його обрання почала працювати в Білому домі в якості прессекретарки президента, а пізніше – в якості глави апарату та преспредставниці дружини президента Меланії Трамп.

Нагадаємо, нещодавно колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Real America заявив, що тільки «поганий дзвінок від лікаря» може змусити його відмовитися від участі в наступних президентських виборах.

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