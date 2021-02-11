  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помер засновник відомого порнографічного журналу Ларрі Флінт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Помер засновник відомого порнографічного журналу Ларрі Флінт

    Причиною смерті, за попередніми даними, стала серцева недостатність

    У США на 79-му році життя помер засновник журналу Hustler Ларрі Флінт.

    Про це повідомляє TMZ.

    Він помер удома в Лос-Анджелесі.

    Причиною смерті, за попередньою інформацією, стала серцева недостатність.

    Hustler – це щомісячний порнографічний журнал для чоловіків, що видається в США. Перший номер випущений в 1974 році саме Ларрі Флінтом.

    Виданням журналу займається видавничий дім Larry Flynt Publications, діяльність якого простягається на багато областей медіабізнесу для дорослих.

    Hustler є найуспішнішим журналом в історії порнографічної індустрії. Тираж журналу зростав спочатку повільно, перейшовши кордон в один мільйон примірників тільки після публікацій фотографій оголеної Джекі Онассіс, восени 1975 року. 

    До слова, у в'язниці в США помер сумнозвісний серійний маніяк Ентоні Совелл, який вбив 11 темношкірих жінок і роками зберігав їхні тіла у себе в будинку. 61-річний Совелл помер через хронічне захворювання в термінальній (останній. - Ред.) стадії розвитку хвороби, так і не дочекавшись виконання винесеного йому 10 років тому смертного вироку.

    Теги: США смерть хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies