Помер засновник відомого порнографічного журналу Ларрі Флінт

Причиною смерті, за попередніми даними, стала серцева недостатність

У США на 79-му році життя помер засновник журналу Hustler Ларрі Флінт.

Про це повідомляє TMZ.

Він помер удома в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті, за попередньою інформацією, стала серцева недостатність.

Hustler – це щомісячний порнографічний журнал для чоловіків, що видається в США. Перший номер випущений в 1974 році саме Ларрі Флінтом.

Виданням журналу займається видавничий дім Larry Flynt Publications, діяльність якого простягається на багато областей медіабізнесу для дорослих.

Hustler є найуспішнішим журналом в історії порнографічної індустрії. Тираж журналу зростав спочатку повільно, перейшовши кордон в один мільйон примірників тільки після публікацій фотографій оголеної Джекі Онассіс, восени 1975 року.

До слова, у в'язниці в США помер сумнозвісний серійний маніяк Ентоні Совелл, який вбив 11 темношкірих жінок і роками зберігав їхні тіла у себе в будинку. 61-річний Совелл помер через хронічне захворювання в термінальній (останній. - Ред.) стадії розвитку хвороби, так і не дочекавшись виконання винесеного йому 10 років тому смертного вироку.