Байден заявив, що виборці віддали йому рекордні 75 млн голосів

Байден заявив, що американці віддали йому «чисту, переконливу перемогу» на цих виборах

Байден пообіцяв, що стане «президентом, який буде не роз'єднувати, а об'єднувати»

Демократ Джо Байден під час звернення до американської нації заявив, що на президентських виборах в США він отримав рекордні 75 млн голосів виборців.

Його виступ транслював телеканал CNN.

Політик зазначив, що американці віддали йому «чисту, переконливу перемогу» на цих виборах.

Байден також пообіцяв, що стане «президентом, який буде не роз'єднувати, а об'єднувати».

Раніше провідні американські ЗМІ - ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC - оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.

Офіційно підсумки ще не підбито.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.