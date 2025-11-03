Головна Світ Соціум
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Венс і його дружина потрапили у скандал
Венс висловив надію на навернення дружини Уші у католицизм, спровокувавши індуїстів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс викликав негативну реакцію в суспільстві, особливо серед американців індійського походження, заявивши про свою надію на те, що його дружина Уша Венс, яка вихована в індуїстській родині, зрештою прийме католицьку віру. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Висловлювання Венса одразу ж викликали критику з боку деяких індійців та американців індійського походження. Вони стверджували, що Венс не поважає релігійні переконання своєї дружини.

Деякі критики висловили думку, що ці слова вказують на те, що індуїзм, на думку Венса, посідає другорядне місце у сучасному світі.

Виконавчий директор Індуїстського американського фонду Сухаг Шукла наголосила на політичному статусі Венса: «Він не пастор, який міг би так висловитися, а віцепрезидент. У суспільстві панує повна невизначеність. Це лише посилило страхи».

Сам Венс у соціальній мережі X назвав «огидними» звинувачення в тому, що він «зневажає релігію своєї дружини», назвавши Ушу «найдивовижнішим благословенням» у своєму житті.

«Вона сама багато років тому переконала мене повернутися до віри. Вона не християнка і не планує переходити у християнство, але, як і багато людей у міжконфесійному шлюбі, я сподіваюся, що одного разу вона дивитиметься на речі так само, як я», – уточнив він.

Уша Венс публічно не коментувала ні висловлювання чоловіка, ні реакцію на них.

У червні дружина Венса заявляла, що, хоча їхні діти й ходять до католицької школи, у них є вибір, чи приймати хрещення. Вона підкреслила, що індуїстська традиція є частиною життя дітей: «Діти знають, що я не католичка, і у них є широкий доступ до індуїстської традиції... Так що це частина їхнього життя, і вони знають багатьох практикуючих індуїстів як частину своєї родини».

Видання зазначає, що ці «родинні проблеми» можуть набути політичної значущості. Доцент університету Дрю Сангай Мішра припустив, що деякі інтерпретували коментарі Венса як «натяк на більш масштабну політику боротьби з імміграцією». При цьому голова індуїстського храму Шрі Мандір у Сан-Дієго, який відвідують батьки Уші Венс, Рамі Редді Мутьяла сказав, що не побачив нічого поганого у словах віцепрезидента: «Вони дорослі і можуть вирішувати, що їм підходить».

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань.

Теги: хрещення дружина традиції Джей Ді Венс релігія

