Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 11 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Пилипа

11 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа, одного з 70 учнів Христа. Це свято присвячене служінню вірі та поширенню християнства серед народів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа (одного з 70 апостолів)

Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

11 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із семи перших дияконів, обраних громадою для допомоги апостолам у піклуванні про бідних та вдів.

Святий Пилип прославився як ревний проповідник Євангелія. Після обрання дияконом він вирушив до Самарії, де проповідував і творив чудеса, навертаючи людей до християнства. Важливою подією його життя стало хрещення ефіопського євнуха, яке стало важливим кроком у поширенні віри за межі Ізраїлю. Апостол Пилип присвятив усе своє життя служінню, проповідуючи та розсіюючи істину Євангелія, і закінчив його мученицькою смертю за часів гонінь.

Молитви дня

О, святий апостоле Христів Пилипе, проповіднику Євангелія та служителю благодаті! Ми звертаємося до тебе з молитвою та просимо: моли Христа Бога нашого, щоб укріпив нас у православній вірі. Допоможи нам гідно нести свій хрест, подай нам силу для служіння ближнім та подолання спокус. Нехай твої молитви визволять нас від усякої скорботи та біди, і приведуть нас до Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний день 11 жовтня відомий як «Пилип Листопадник».

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима надалі:

  • Якщо листя з берези повністю опало – зима буде ранньою і холодною.
  • Якщо вітер дме із заходу – зима буде сніжною.
  • Північний вітер цього дня пророкує сувору і затяжну зиму.
  • 11 жовтня вважався сприятливим днем для залагодження сімейних суперечок та примирення, щоб зберегти гармонію в родині.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На знаку зображено слід від танку, який розбиває оборону ворога
У Києві вшанували танкістів відкриттям пам’ятного знака (фото)
14 вересня, 15:25
В День рятівника вітають працівників ДСНС, а також тих, хто стоїть на варті цивільного захисту
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах
17 вересня, 07:00
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 вересня, 00:00
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – це найстаріша кам’яна будівля Сум
Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах
11 вересня, 11:29
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 вересня, 00:00
Основний потік прочан припав на 25 вересня
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України
29 вересня, 12:45
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
3 жовтня, 13:05
Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
6 жовтня, 08:54
Патріарх Кирило був хедлайнером З’їзду релігійних лідерів в Астані (тисне руку президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву)
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
5 жовтня, 21:38

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)
Успенський собор у Володимирі повернуто державі: що знайдено всередині храму (фото)
Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua