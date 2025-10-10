Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 11 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Пилипа

11 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа, одного з 70 учнів Христа. Це свято присвячене служінню вірі та поширенню християнства серед народів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Пилипа (одного з 70 апостолів)

11 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. Він був одним із семи перших дияконів, обраних громадою для допомоги апостолам у піклуванні про бідних та вдів.

Святий Пилип прославився як ревний проповідник Євангелія. Після обрання дияконом він вирушив до Самарії, де проповідував і творив чудеса, навертаючи людей до християнства. Важливою подією його життя стало хрещення ефіопського євнуха, яке стало важливим кроком у поширенні віри за межі Ізраїлю. Апостол Пилип присвятив усе своє життя служінню, проповідуючи та розсіюючи істину Євангелія, і закінчив його мученицькою смертю за часів гонінь.

Молитви дня

О, святий апостоле Христів Пилипе, проповіднику Євангелія та служителю благодаті! Ми звертаємося до тебе з молитвою та просимо: моли Христа Бога нашого, щоб укріпив нас у православній вірі. Допоможи нам гідно нести свій хрест, подай нам силу для служіння ближнім та подолання спокус. Нехай твої молитви визволять нас від усякої скорботи та біди, і приведуть нас до Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний день 11 жовтня відомий як «Пилип Листопадник».

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима надалі: