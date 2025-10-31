Яке релігійне свято відзначається 1 листопада 2025: традиції та молитва

Свято 1 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

1 листопада православна церква вшановує пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми та Дам'яна Асійських та їхньої матері, преподобної Феодотії. Це свято присвячене братам-лікарям, які лікували людей безкоштовно.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

1 листопада православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців Косми і Дам'яна. Вони жили у III столітті в Малій Азії (Асія), були братами і здобули медичні знання. Завдяки своїй глибокій вірі та благочестю, вони отримали від Господа дар зцілення і прославилися тим, що лікували людей і тварин, не беручи за це жодної плати — звідси їхнє прізвисько «безсрібники».

Згідно з переказами, одного разу Косма і Дам'ян зцілили навіть язичницького імператора Карина, після чого він їх відпустив. Завдяки їхній проповіді багато людей увірували в Христа.

У народі цей день відомий як Кузьминки. Святих Косму і Дам'яна також вважають покровителями ремесел, особливо ковальства, а також заступниками шлюбу та сімейного щастя.

Молитви дня

О, святі чудотворці і безсрібники, Космо і Дам'яне! До вас ми звертаємося з молитвою та благаємо: погляньте на наші немочі та хвороби, що гнітять нас. Ви, що даром прийняли дар зцілення, даром подайте нам допомогу. Моліть Бога, щоб дарував нам укріплення тіла і душі, зміцнив нашу віру і випросив у Господа мир для наших сімей і душ. Допоможіть нам у навчанні та ремеслах, щоб ми могли жити благочестиво і прославляти Ім'я Боже. Амінь

Народні вірування та прикмети

В народі 1 листопада традиційно спостерігали за погодою, щоб передбачити зиму:

Вже випав перший сніг – він буде лежати довго.

Теплий і ясний день – до лагідної зими.

Сильний вітер – чекайте на бурі та хуртовини взимку.

Іде дощ або туман – зима буде сирою і сніжною.

Низько летять птахи – опадів не буде.

Цей день вважався сприятливим для початку дівочих вечорниць і занять ремеслами.