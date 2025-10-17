Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч

Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент Володимир Зеленський прибув до США, Росія масовано вдарила безпілотниками по Кривому Рогу, американський лідер Дональд Трамп після розмови з російським диктатором Путіним зробив нові заяви про війну в Україні.

Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. За словами глави держави, сьогодні заплановані переговори з представниками провідних оборонних компаній, які виробляють потужну зброю, здатну зміцнити українську оборону. Зокрема, йтиметься про додаткове постачання систем протиповітряної оборони.

Також Зеленський повідомив про зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Президент наголосив, що в умовах, коли Росія щоденно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна працює над підвищенням своєї стійкості.

РФ вдарила по Кривому Рогу

У ніч на 17 жовтня російські терористи масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. Як повідомляють, у Кривому Розі пролунало близько десяти вибухів. Дим видно з усіх районів, а небо над містом стало червоним.

Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки на Кривий Ріг написав, що Росія продовжує систематично атакувати Україну, концентруючи удари на цивільній інфраструктурі.

«Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики», – пише Зеленський.

Президент України наголосив, що Москва прагне перетворити частину Європи на «острів небезпек», але цього не можна допустити. Він підкреслив, що справжньою ознакою готовності Росії до миру є не слова, яких у Путіна вистачає, а реальне припинення ударів та вбивств.

Трамп вірить у зустріч Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним цілком можлива.

Під час спілкування з журналістами прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт запитали, чи зберігає Трамп віру в можливість організувати переговори між Зеленським і Путіним.

«Я думаю, що він вважає це можливим. І, звісно, був би радий побачити таку зустріч», – зазначила вона.

Трамп говорив з Путіним про Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним поцікавився, чи не заперечує той проти передачі Україні ракет Tomahawk. .

«Я сказав Путіну: «Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашому противнику?» Йому ця ідея не сподобалась», – зазначив американський президент.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо таких ракет, але, за його словами, «вони потрібні і для власної безпеки», тож Вашингтон «не може виснажувати власні запаси».

Трамп запевнив, що Третьої світової не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною не призведе до Третьої світової. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час пресконференції Трамп наголосив, що вторгнення Росії в Україну сталося не за його каденції. «Я не розпочинав цієї війни. Це угода Байдена. Я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться», – запевнив американський лідер.

Він зазначив, що коли повернувся до Білого дому, війна вже була в розпалі. «Коли я йшов, про це навіть не думали. Чотири роки ніхто про це не говорив... Все це сталося через дуже погані рішення, які були ухвалені», – підкреслив президент США.

Трамп назвав склад делегації США для переговорів із РФ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у переговорах із Росією щодо війни в Україні братимуть участь віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Трамп розповів, що зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним запланована на найближчі два тижні.

Президент США зазначив, що Рубіо найближчим часом проведе переговори зі своїм колегою Лавровим.