Венс: США виступають за відновлення ядерних випробувань

Венс: Іноді ядерний арсенал потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином

Віцепрезидент Джей Ді Венс зауважив, що США впевнені в працездатності своєї ядерної зброї, але за нею потрібно стежити

Віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань, повідомляє «Главком».

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

Венс додав, що, хоча американська сторона впевнена в працездатності своєї зброї, за нею потрібно «стежити протягом тривалого часу».

Напередодні, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

Як відомо, останнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.

До слова, «Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.