Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли

28 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли, а також їхніх дітей. Це свято присвячене вірі та непохитній стійкості цілої родини, яка прийняла мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

28 жовтня православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Терентія і Неоніли, які разом зі своїми сімома дітьми жили в III столітті в Єгипті. Вони постраждали за свою християнську віру під час жорстоких гонінь, організованих імператором Декієм.

Згідно з переказами, подружжя та їхні діти відмовилися принести жертву язичницьким богам, незважаючи на погрози та тортури. Їхня спільна молитва та взаємна підтримка допомогли їм витримати всі муки. За свою непохитну вірність Христу вони прийняли мученицьку смерть. Ця родина стала символом стійкості віри та жертовності.

Молитви дня

О, святі мученики Терентію і Неоніло, та з вами страждалі діти ваші! Звертаємося до вас зі смиренням, просячи про ваше заступництво перед Господом. Ви, що витримали тяжкі муки за віру і показали приклад незламності, моліть Христа Бога, щоб і нам дарував сили у випробуваннях. Допоможіть нам зміцнитися у благочесті та визволіть від усякої скорботи і напасті.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня туман – скоро буде тепло.
  • Сонячний день віщує потепління, а похмурий – морози.
  • Іній на деревах – до швидкого потепління.
  • Якщо на річках лід став – то мороз довго протримається.
  • Зорі блищать яскраво – до гарної погоди.

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

