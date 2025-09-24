Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу

Желязков зазначив, що потреби Болгарії в природному газі як для промисловості, так і для домогосподарств повністю задовольняються за рахунок імпорту скрапленого природного газу

Болгарія забезпечила постачання ЗПГ зі США на вигідних умовах

Прем'єр Болгарії Росен Желязков на Генасамблеї ООН заявив, що його країна розірве контракти на використання та транзит російського природного газу наступного року, а повний вихід з російського газового ринку заплановано на 2028 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Желязков підтвердив, що Болгарія приєднається до рішень Європейського Союзу щодо призупинення таких контрактів у короткостроковій перспективі в рамках скоординованого підходу ЄС. Він зазначив, що потреби Болгарії в природному газі як для промисловості, так і для домогосподарств повністю задовольняються за рахунок імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), який постачається через спеціалізовані термінали.

Болгарія забезпечила постачання ЗПГ зі США на вигідних умовах, гарантуючи, що поставки у жовтні та листопаді достатні для задоволення внутрішнього попиту за конкурентними цінами. Цей зсув, за словами Желязкова, забезпечує енергетичну безпеку, водночас дозволяючи країні зменшити свою залежність від російських вуглеводнів.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.