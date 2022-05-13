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    Іспанська влада відшукала розкішну нерухомість і компанії російських олігархів

    Багатії з РФ володіють 35 об'єктами нерухомості в Іспанії - Іспанська влада відшукала розкішну нерухомість і компанії російських олігархів
    Багатії з РФ володіють 35 об'єктами нерухомості в Іспанії
    фото з відкритих джерел

    15 підсанкційних росіян позбудуться майна

    Іспанська влада виявила активи, в тому числі будинки, компанії і як мінімум одну розкішну яхту, що належать 15 російським олігархам, включеним в санкційний список ЄС. Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки країни й Міністерству фінансів. Про це повідомляє Reuters.

    Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів, заявив, що підрозділ виявив серйозну активність з передачі належного їм майна близьким родичам.

    Всього виявлено близько 15 осіб з санкційного списку ЄС і ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їх сімей.

    Компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, в тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками й частками в компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.

    Раніше майно пропагандиста РФ заарештувала Фінляндія.

    Також розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції нерухомість війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Іспанська влада відшукала розкішну нерухомість і компанії російських олігархів