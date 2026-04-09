Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром

Росіяни традиційно повідомили про збиття та заявивли, що фрагменти БпЛА впали на території одного з підприємств

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Російська влада підтвердила факт атаки, проте заявила лише про «падіння уламків». За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, фрагменти збитих БпЛА впали на території одного з підприємств, у полях, а також за кількома адресами в селі Молдаванівське, що розташоване за 6 км від Кримська. Окрім того, внаслідок влучання у житловий будинок у селищі Саук-Дере зафіксовано пошкодження та загибель місцевого жителя.

Як відомо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

За попередніми даними, внаслідок влучань на території хімічного заводу «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа, піднявся густий, чорний дим. Очевидці зазначають, що БпЛА йшли на низькій висоті. Також повідомляється про атаку на сусіднє підприємство «КуйбишевАзот».

Крім того, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську область у Росії.

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.