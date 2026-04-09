Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
фото: соціальні мережі

Росіяни традиційно повідомили про збиття та заявивли, що фрагменти БпЛА впали на території одного з підприємств

У ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Російська влада підтвердила факт атаки, проте заявила лише про «падіння уламків». За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, фрагменти збитих БпЛА впали на території одного з підприємств, у полях, а також за кількома адресами в селі Молдаванівське, що розташоване за 6 км від Кримська. Окрім того, внаслідок влучання у житловий будинок у селищі Саук-Дере зафіксовано пошкодження та загибель місцевого жителя.

Як відомо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО. 

За попередніми даними, внаслідок влучань на території хімічного заводу «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа, піднявся густий, чорний дим. Очевидці зазначають, що БпЛА йшли на низькій висоті. Також повідомляється про атаку на сусіднє підприємство «КуйбишевАзот».

Крім того, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську область у Росії. 

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.

Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
КНДР запустила балістичні ракети: Сеул терміново скликав Радбез ООН
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
Естонія зупинила операцію російських хакерів через інтернет-мережі: деталі
У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу
США заявили про хвилю іранських кібератак на інфраструктуру

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

