Генштаб підтвердив ураження комплексу за кілька мільйонів доларів

Генштаб повідомив про знищення елітних російських БпЛА та ешелонів із пальним

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив серію успішних ударів по стратегічних об'єктах ворога на окупованих територіях. Сили оборони завдали відчутних втрат авіаційному парку РФ, уразивши дороговартісні ударно-розвідувальні комплекси «Іноходець» (експортна назва – «Оріон»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання безпілотників на аеродромі «Кіровське» в окупованому Криму ворог зазнав значних технічних та фінансових втрат, зокрема знищено 1 одиницю БпЛА «Иноходец». Також пошкоджено ще 3 одиниці цих комплексів.

Вартість одного такого комплексу оцінюється у кілька мільйонів доларів США. Це оперативно-тактичні дрони середньої дальності, здатні перебувати у повітрі до 24 годин на висоті до 7,5 км. Росіяни використовують їх не лише для розвідки, а й для патрулювання акваторії та боротьби з українськими морськими дронами.

Нагадаємо, спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.

Алчевський меткомбінат – це не просто промисловий гігант, а стратегічна база окупантів. Продукція підприємства безпосередньо постачається на російський «Уралвагонзавод», де виготовляють найсучаснішу техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М «Прорив» та самохідні гаубиці «Мста-С».