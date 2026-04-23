ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка

Лариса Голуб
Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
фото: Головне управління розвідки

У районі населеного пункту Борова Харківської області загинув громадянин Кенії, що воював на боці Росії

Російське командування продовжує використовувати іноземців як «гарматне м’ясо». На Харківщині, під час чергового «самовбивчого штурму», українські захисники ліквідували групу найманців із Кенії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на дані проєкту «Хочу жить», інформує «Главком».

За даними розвідки, бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Борова Харківської області. Російські війська кинули у штурм групу громадян Кенії, більшість із яких було знищено. Серед ліквідованих ідентифіковано Ньямбуру Еріка Мвангі, 2003 року народження. 21-річний іноземець приїхав воювати проти України у складі російської окупаційної армії, але його перший серйозний бій став останнім.

Громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі
«Серед ліквідованих – громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження. Разом із трьома іншими кенійцями – Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї – він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року», – повідомили у Головному управлінні розвідки.

Повідомляється, що кенійці підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт. Втім, за своєю спеціальністю він не служив – його перевели до штурмового підрозділу. На початку року його залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині.

«За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону», – повідомили у Головному управлінні ровідки.

У розвідці зазначають, що залучення найманців із країн Африки та Азії стало системною практикою для РФ. Окупанти обіцяють іноземцям великі гроші або роботу, проте на практиці їх без належної підготовки відправляють на найгарячіші ділянки фронту.

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

У розвідці зазначають, станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.

«Главком» писав, що Київ має списки загиблих та полонених іноземних найманців, які боювали на боці Росії проти України. Нині Україна виступає союзником для країн Африки та Латинської Америки у боротьбі з незаконним рекрутингом, який проводить Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Російська Федерація масово залучає громадян африканських країн до лав своєї армії для війни проти України. Ця ситуація вже спричинила хвилю звернень до Києва з боку урядів Африки. За словами міністра Андрія Сибіги, нелегальна діяльність РФ з вербування іноземців зараз сфокусована саме на Африканському континенті.

