Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася

Однією з основних причин обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл»

Через посилення санкційного тиску та зміну позиції ключових партнерів Росія змушена продавати свою нафту з екстремальним дисконтом. За даними The Telegraph, у січні середня вартість російської марки Urals впала до 37,50 доларів за барель, що на 42% нижче за ціну еталонної нафти Brent, пише «Главком».

Економісти зазначають, що основною причиною обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл», запроваджені у жовтні. Це суттєво ускладнило звичні схеми обходу обмежень. Проте найбільш болючим ударом стала зміна курсу Індії. Нью-Делі домовилося з Вашингтоном про зниження американських мит на індійські товари в обмін на відмову від закупівель російської сировини.

Додатковим фактором тиску стала заборона ЄС на купівлю палива, виготовленого в Індії з російської нафти. Як наслідок, у січні обсяги експорту сировини з РФ до Індії впали до мінімуму з кінця 2022 року – 1,1 млн барелів на добу.

Аналітики Capital Economics прогнозують, що тепер Москві доведеться пропонувати ще більші знижки Китаю, аби бодай частково компенсувати втрату індійського ринку. Попри значне скорочення доходів бюджету, експерти поки що обережні в прогнозах: хоча фінансова база агресії вимивається, поточної ситуації може бути ще недостатньо для того, щоб змусити Кремль негайно припинити війну проти України.

Як відомо, Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії «Лукойл», призупинив переробку нафти після успішної атаки українських безпілотників у ніч на 11 лютого 2026 року. За даними галузевих джерел та повідомлень Генштабу ЗСУ, критичних пошкоджень зазнало обладнання, без якого робота підприємства у штатному режимі неможлива.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону.

Повідомляється про новий новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

«Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю» – йдеться в повідомленні СБУ.

Зауважимо, Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.