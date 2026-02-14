Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
фото з відкритих джерел

Однією з основних причин обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл»

Через посилення санкційного тиску та зміну позиції ключових партнерів Росія змушена продавати свою нафту з екстремальним дисконтом. За даними The Telegraph, у січні середня вартість російської марки Urals впала до 37,50 доларів за барель, що на 42% нижче за ціну еталонної нафти Brent, пише «Главком».

Економісти зазначають, що основною причиною обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл», запроваджені у жовтні. Це суттєво ускладнило звичні схеми обходу обмежень. Проте найбільш болючим ударом стала зміна курсу Індії. Нью-Делі домовилося з Вашингтоном про зниження американських мит на індійські товари в обмін на відмову від закупівель російської сировини.

Додатковим фактором тиску стала заборона ЄС на купівлю палива, виготовленого в Індії з російської нафти. Як наслідок, у січні обсяги експорту сировини з РФ до Індії впали до мінімуму з кінця 2022 року – 1,1 млн барелів на добу.

Аналітики Capital Economics прогнозують, що тепер Москві доведеться пропонувати ще більші знижки Китаю, аби бодай частково компенсувати втрату індійського ринку. Попри значне скорочення доходів бюджету, експерти поки що обережні в прогнозах: хоча фінансова база агресії вимивається, поточної ситуації може бути ще недостатньо для того, щоб змусити Кремль негайно припинити війну проти України.

Як відомо, Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії «Лукойл», призупинив переробку нафти після успішної атаки українських безпілотників у ніч на 11 лютого 2026 року. За даними галузевих джерел та повідомлень Генштабу ЗСУ, критичних пошкоджень зазнало обладнання, без якого робота підприємства у штатному режимі неможлива.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону.

Повідомляється про новий новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

«Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю» – йдеться в повідомленні СБУ. 

Зауважимо, Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Теги: нафта росія нафтопродукти санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
26 сiчня, 13:50
На початку січня Трамп уже заявляв про намір перекрити постачання нафти й фінансових ресурсів на Кубу з Венесуели
США розглядають морську блокаду поставок нафти на Кубу – Politico
23 сiчня, 23:25
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн
26 сiчня, 17:43
Західні обмеження змусили Росію погодитися на значні знижки для покупців, щоб зберегти обсяги експорту нафти
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
29 сiчня, 12:07
ISW заявив, що мораторій на удари може бути вигідний Росії
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
Росія вдарила по Харкову ракетами
Росія вдарила по Харкову ракетами
4 лютого, 01:55
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США
6 лютого, 01:57
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
10 лютого, 22:21
Китай скуповує дешеву російську нафту, Індія відходить
Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нового максимуму – Reuters
5 лютого, 16:08

Економіка

Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
ОПЕК+ планує збільшення видобутку нафти: Росія отримає шанс на повернення на світовий рівень
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
Лідери Євросоюзу погодили новий підхід до економічних реформ
Лідери Євросоюзу погодили новий підхід до економічних реформ
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua