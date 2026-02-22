Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ

Понад десять вибухів прогриміло над Саратовом та Енгельсом

У ніч на 22 лютого над російськими містами Саратов та Енгельс пролунала серія з близько десяти потужних вибухів. Про це пише «Главком».

За свідченнями місцевих мешканців, гучні звуки почали лунати близько другої години ночі, а найбільшу активність зафіксували в південній частині регіону, де від ударної хвилі масово спрацьовували сигналізації на автомобілях. Очевидці також повідомляли про яскраві спалахи в небі над річкою Волгою.

За попередньою інформацією, у містах працювали сили ППО, намагаючись відбити атаку безпілотників. У цей час у населених пунктах безперервно лунали сирени повітряної небезпеки. Через загрозу з повітря в аеропорту Саратова терміново запровадили тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків.

У мережі пишуть, що ймовірної ціллю атаки став Саратовський НПЗ.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.