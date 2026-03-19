У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)

У Росії під час агітаційного заходу у вищому навчальному закладі окупант зазнав курйозної невдачі, демонструючи можливості безпілотника. Відповідне відео шириться мережею, передає «Главком».

Під час заходу, ймовірно, російський військовий мав намір продемонструвати «переваги служби» та сучасні можливості армії.

На відео видно, як під час показу один із військових вирішив запустити дрон прямо в приміщенні аудиторії. Безпілотник пролетів лише коротку відстань, після чого вдарився об стелю та впав на підлогу.

Нагадаємо, у російських університетах розгорнули масштабну кампанію агітації студентів до служби у так званих військах безпілотних систем. За даними DW, навчальні заклади отримали негласне завдання переконувати молодь підписувати контракти з армією.

Особливу увагу приділяють студентам, які перебувають на межі відрахування через академічну неуспішність. Їм пропонують контрактну службу з обіцянками високих виплат, короткого терміну служби та можливості повернутися до навчання.