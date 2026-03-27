Безпілотники атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа

Порт Усть-Луга – найбільший і найбільш глибоководний порт на Балтійському морі в Ленінградській області, орієнтований на перевалку нафти, газу, вугілля та контейнерів

У ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.

Усть-Луга є одним із найважливіших енергетичних хабів Росії, через який щоденно експортується близько 700 000 барелів нафти. Загальний обсяг нафтопродуктів, що пройшов через цей термінал минулого року, склав майже 33 млн тонн.

Як відомо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовано в Самарській області, де близько пролунало щонайменше 10 вибухів над Самарою та Сизранню. Місцеві мешканці повідомляють про дрони, що летіли на низькій висоті вздовж річки Волга.

Також у ніч на 8 березня безпілотники атакували місто Армавір у Краснодарському краї РФ.

Повідомляється, що під удар безпілотників потрапило ЗАТ «НП НБ ЮНК» – Накопичувальна перевалочна нафтобаза «Південна нафтова компанія».