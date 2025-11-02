Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал
Безпілотники уразили Туапсинський морський нафтовий термінал «Роснафти»
фото: соціальні мережі

За попередньою інформарцією, уражено «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе» – «Глибоководний причал Роснафти» 

У ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Глибоководний причал у Туапсе, введений в експлуатацію у 2013 році, з можливістю перевалки до ~7 млн тонн на рік, приймати судна довжиною до 250 м та осадкою до 15 м.

Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал фото 1
фото: соціальні мережі
Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал фото 2
фото: соціальні мережі

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

До того ж, безпілотники атакували Лазаревське у Краснодарському краю.

Цієї ночі також пролунали вибухи в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині.

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

Крім того, в Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки. 

До слова, вчора, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Раніше The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Теги: безпілотник вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісія вже заявила, що «немає прямої заборони для Путіна або Лаврова»
Чи долетить Путін до Будапешта – тест для Європи
19 жовтня, 22:22
У Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу
В одній зі скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
3 жовтня, 04:35
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета
Речник Пентагону нагрубив журналісту через питання про краватку у «російському триколорі»
22 жовтня, 02:55
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі
Індія та Росія обійшли санкції та уклали угоду: подробиці
29 жовтня, 03:35
23 жовтня четверо чоловіків спробували викрасти футболіста «Зеніту» та збірної Росії Мостового
У Петербурзі невідомі намагалися викрасти футболіста збірної Росії
27 жовтня, 09:12
Тактаров: Навіщо взагалі їхати до Америки?
Ексбоєць UFC заявив, що «Росія привабливіша за США в плані життя в кілька трильйонів разів»
27 жовтня, 19:20
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
30 жовтня, 22:22

Соціум

Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал
Безпілотники атакували Краснодарський край: є влучання у морський нафтовий термінал
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
Прем’єр-міністри Угорщини та Польщі почубилися в мережі
Прем’єр-міністри Угорщини та Польщі почубилися в мережі
Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників
Вибухнув найбільший НПЗ у Нью-Мексико: постраждали троє працівників
Неподалік Москви знищено три нитки військового нафтопродуктопроводу «Кольцевой» – ГУР
Неподалік Москви знищено три нитки військового нафтопродуктопроводу «Кольцевой» – ГУР
Берлінський аеропорт призупиняв рейси через дрони
Берлінський аеропорт призупиняв рейси через дрони

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua